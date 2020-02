Bart Peeters headliner op tweede editie Summer Sessions Toon Verheijen

21 februari 2020

20u22 0 Turnhout Na #Likeme hebben de organisatoren van de tweede editie van Summer Sessions in Turnhout nu ook Bart Peeters weten te strikken. Het festival vindt plaats op 5, 6 en 7 juni aan de Warande.

Zaterdag 6 juni wordt dit jaar de familiedag met #Likeme in de namiddag met daarnaast ook de nodige kinderanimatie zoals kindergrimage, ballonnen plooien, springkastelen. Afsluiter van de avond wordt Bart Peeters. Samen met zijn muziekband de Ideale Mannen zal Bart zijn klassiekers brengen op zijn eigen unieke ritme van opzwepende samba tot romantische ballades. “Eindelijk komt deze meester van het Vlaamse lied naar onze stad. Net voor Bart Peeters hebben we de Turnhoutse groep ‘Bottle of Moonshine’ kunnen strikken voor een éénmalige reünie. De band is een legende in de Kempen. De elfkoppige band begon in 2003 en stopte in 2017. Maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan en op zaterdag 6 juni zullen ze Bart Peeters met veel enthousiasme inleiden.”