Bank Nagelmackers schenkt mondmaskers aan zorginstellingen Jef Van Nooten

15 mei 2020

18u42 10 Turnhout Zowel het Gielsbos in Gierle (Lille) als ’t Zwart Goor in Merksplas hebben mondmaskers in ontvangst mogen nemen van Bank Nagelmackers in Turnhout.

“In de afgelopen weken bezorgde Bank Nagelmackers aan verschillende zorginstellingen 7.000 beschermende FFP2 mondmaskers. In onze regio kwam een deel van het beschermingsmateriaal terecht bij onder andere zorgcentrum het GielsBos in Gierle en dienstverleningscentrum ‘t Zwart Goor in Merksplas”, vertelt Roel Van Dun van Nagelmackers Turnhout. “Als bank hebben we een maatschappelijke rol die verder gaat dan het begeleiden van cliënten die door de coronacrisis in financiële moeilijkheden komen. Om dit virus verder in te perken zijn er nog steeds heel wat beschermingsmaterialen nodig.”