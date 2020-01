Bakker helpt bende klissen die broodautomaten kraakte Jef Van Nooten

22 januari 2020

14u49 3 Turnhout Een alerte bakker uit Olen heeft de politie geholpen bij de arrestatie van een dievenbende die meer dan 20 broodautomaten heeft open gebroken. Kort nadat de daders twee broodautomaten in Olen hadden gekraakt, konden ze worden opgepakt in Turnhout.

Op 24 september 2019 hebben dieven twee broodautomaten open gebroken van bakkerij Verheyen aan de Lichtaartseweg in Olen. De bakker bekeek meteen de bewakingsbeelden en gaf 18 minuten na de feiten informatie over de vluchtauto door aan de politie. “De daders hadden om 22.40 uur twee automaten open gebroken met een tang en de geldlades er uit gestolen”, vertelt aanklager Catherine Dederen. “Een half uur later konden ze op basis van de doorgegeven informatie onderschept worden tijdens een controleactie tegen woninginbraken op de oprit van de E34 in Turnhout. Toen bleek dat het voertuig ook al geseind stond voor een inbraak in een broodautomaat in Erpe-Mere. De auto lag vol met muntstukken.”

In de wagen zaten drie Roemenen. Eén van hen was minderjarig. De twee volwassenen stonden woensdag terecht voor de rechtbank in Turnhout. Eén van hen zou bij 21 kraken betrokken zijn geweest. Zeventien keer daarvan maakte hij buit. Hij verklaarde aan de rechter dat hij de feiten pleegde om zijn heroïneverslaving te bekostigen.

De andere volwassene liet verstek gaan. Hij riskeert 1 jaar cel voor vier automatenkraken.

Vonnis op 5 februari.