Babysitter Kjell C. betrapt met drie verboden wapens Jef Van Nooten

07 januari 2020

13u37 11 Turnhout De 42-jarige Kjell C. is schuldig bevonden aan verboden wapenbezit. In oktober 2018 liep hij tegen de lamp met een werpster en twee ringsleutels met een puntig lemmet. De man kreeg eerder al een voorwaardelijke celstraf voor de dodelijke mishandeling van baby Lielly.

Kjell C. uit Herselt is sinds enkele jaren geen onbekende voor het gerecht. In 2016 ving hij samen met zijn vrouw – het koppel woonde toen nog in Turnhout - een babytweeling uit Geel op. Op dag zes van het babysitten liep het fout terwijl zijn vrouw naar de afhaalchinees was en Kjell C. thuis alleen achterbleef met de tweeling. Hij schudde de wenende kinderen door elkaar en gooide hen in de zetel. Lielly bezweek een maand later aan haar verwondingen in het ziekenhuis. De rechtbank in Turnhout veroordeelde Kjell C. aanvankelijk tot een effectieve gevangenisstraf van 7 jaar, het hof van beroep veranderde dat in een voorwaardelijke celstraf van 5 jaar.

Eén maand voordat het hof van beroep in Antwerpen het arrest velde, liep Kjell C. in zijn woning in Herselt tegen de lamp met drie verboden wapens. De politie trof op 7 oktober 2018 zowel een werpster aan als twee ringsleutels met een aangeslepen puntig lemmet.

Het verboden wapenbezit levert Kjell C. een voorwaardelijke gevangenisstraf van 1 maand en een boete van 800 euro op. 160 euro van die boete moet hij effectief betalen.

Volgende week komt daar mogelijk nog een straf bovenop voor Kjell C. Dan velt de rechtbank een vonnis inzake partnergeweld.