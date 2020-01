Babysitter die Lielly mishandelde krijgt 6 maanden celstraf voor huiselijk geweld Jef Van Nooten

14 januari 2020

13u23 7 Turnhout De 42-jarige Kjell C. krijgt een gevangenisstraf van 6 maanden voor De 42-jarige Kjell C. krijgt een gevangenisstraf van 6 maanden voor geweld tegen zijn vrouw . Eerder werd de man al tot 5 jaar voorwaardelijk veroordeeld nadat hij als babysitter de dood van Lielly uit Geel had veroorzaakt.

In dit proces stond Kjell C. uit Herselt terecht voor twee feiten. In oktober 2018 zou hij de keel van zijn vrouw hebben dicht geknepen en een kussen op haar gezicht gedrukt. De vrouw belde nadien zelf de politie. Het andere huiselijk geweld waarvoor C. zich moest verantwoorden dateert van 6 maart 2019. Die dag was het een ongeruste buurman die de politie alarmeerde. Hij had gezien hoe de vrouw van het koppel verstrikt zat in de leiband van de hond. Ze verweet haarechtgenoot Kjell C. dat hij haar niet hielp. Zijn reactie: hij duwde zijn vrouw omver en sloeg met zijn vuist op haar kin.

Voor de feiten van oktober 2018 wordt Kjell C. vrijgesproken bij gebrek aan bewijzen. Voor het geweld van 6 maart 2019 krijgt hij een effectieve gevangenisstraf van 6 maanden en een boete van 320 euro.

Die straf komt bovenop zijn eerdere veroordelingen. Enkele weken geleden kreeg hij nog een celstraf voor verboden wapenbezit, en in november 2018 legde het hof van beroep hem 5 jaar voorwaardelijke gevangenisstraf op voor de dodelijke mishandeling van baby Lielly, een meisje op wie hij samen met zijn vrouw zou babysitten. Het koppel woonde toen nog in Turnhout.