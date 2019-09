Baby op komst? Voortaan bekijk je echo’s op je smartphone AZ Turnhout lanceert onlineplatform om patiëntendossier te raadplegen Wouter Demuynck

27 september 2019

18u27 0 Turnhout Het AZ Turnhout biedt sinds kort toekomstige mama’s de mogelijkheid om de echo's van hun gynaecoloog online te bekijken, meer bepaald via het platform mynexuzhealth. Het ziekenhuis benadrukt wel dat de interpretatie van de gynaecoloog belangrijk blijft.

Achter de schermen is het AZ Turnhout al een tijdje bezig met het uitwerken van digitale toepassingen die de dienstverlening aan patiënten efficiënter en klantvriendelijker kan maken. Het online platform mynexuzhealth past perfect in dat plaatje.

Enorme troef

“Dit platform, dat de patiënt de mogelijkheid biedt om online zijn patiëntendossier te raadplegen, is een enorme troef”, zegt Guy Tormans, directeur van het administratief en financieel departement. “Niet enkel verslagen of afspraken zijn online te vinden, maar ook gerichte vragenlijsten, laboresultaten, de NIPT-test en radiologische beelden zijn terug te vinden op mynexuzhealth.”

“En nu dus ook echobeelden die de gynaecologen via het online platform aanbieden aan toekomstige ouders”, vult dr. Steven van Calenbergh, medisch diensthoofd gynaecologie, aan. “Natuurlijk is het uitermate belangrijk dat de beelden geïnterpreteerd worden door een gynaecoloog en dat ze samen met de patiënt worden besproken. Dit persoonlijk kader is en blijft noodzakelijk om tot een juist begrip van het beeldmateriaal te komen, maar dat geldt voor alle medische verslagen en radiologische beelden die te vinden zijn op mynexuzhealth.”

Afspraken maken

Het platform maakt het leven op wel meerdere vlakken iets gemakkelijker. Zo kunnen sinds kort patiënten ook online afspraken maken bij de orthopedisten en osteopaten van AZ Turnhout, kunnen artsen gerichte vragenlijsten doorsturen naar patiënten, krijgen opgenomen patiënten na hun ontslag een berichtje met de vraag een evaluatie te geven over hun verblijf in het ziekenhuis en worden patiënten via sms herinnerd aan hun afspraak. Hun facturen vinden patiënten er al terug en in de toekomst zal ook online betaling van die facturen mogelijk zijn.

Het team digitale dienstverlening van het ziekenhuis staat paraat om de patiënten, medewerkers en artsen wegwijs te maken in die digitale wereld. “Onze medewerkers van het team digitale dienstverlening zijn het eerste aanspreekpunt voor iedereen die vragen heeft over mynexuzhealth en alle daaraan verbonden toepassingen”, vervolgt Guy Tormans. “Ze spreken actief patiënten en bezoekers aan in de inkomhal, installeren de app op hun smartphone en ze zijn telefonisch en via mail bereikbaar. En nee hoor, het zijn lang niet enkel de jonge mama’s die interesse hebben. Veel 50-plussers maken maar al te dankbaar gebruik van de persoonlijke dienstverlening. Sinds de opstart van deze actieve ondersteuning is het aantal unieke gebruikers per dag van mynexuzhealth in AZ Turnhout gestegen van 20 in juni 2018 tot 417 in september 2019.”