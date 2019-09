AZ Turnhout viert 10de verjaardag Jef Van Nooten

03 september 2019

16u16 0 Turnhout Het Algemeen Ziekenhuis in Turnhout blaast woensdag 10 kaarsjes uit. De ziekenhuizen Sint-Elisabeth en Sint-Jozef ondertekenden op 4 september 2009 een fusieovereenkomst.

Nadat de bestuurders en artsen van de twee Turnhoutse ziekenhuizen de fusieovereenkomst tekenden, gingen de ziekenhuizen samen verder als AZ Turnhout. “De twee campussen bleven bestaan maar op en tussen de campussen werden veel diensten verhuisd”, klinkt het bij AZ Turnhout. “Op campus Sint-Elisabeth verschoof de focus gaandeweg naar de patiënt die onverwacht zorg nodig heeft. De meer kritieke diensten zoals spoed en intensieve zorgen kregen hier een plaats. Campus Sint-Jozef ging zich doorheen de jaren meer focussen op de patiënt die gepland naar het ziekenhuis moet komen, met diensten als het algemeen dagziekenhuis, het pijncentrum en dialyse. Ook werden alle diensten ‘moeder en kind’ samengevoegd op campus Sint-Jozef.”

Door de fusie kon AZ Turnhout zich specialiseren in zorg die niet in elk ziekenhuis wordt aangeboden. “Zo hebben we onder meer een expertisefunctie ontwikkeld op het vlak van dialyse, pijnbehandeling, radiotherapie, cardiologie, neurologie en psychiatrie.”