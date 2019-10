AZ Turnhout verwent patiënten voor ‘Dag tegen Kanker’ Jef Van Nooten

17 oktober 2019

17u04 0 Turnhout Patiënten die momenteel in campus Sint-Elisabeth van AZ Turnhout een behandeling krijgen tegen kanker, werden donderdag verwend. “Om hen naar aanleiding van Dag tegen Kanker een hart onder de riem te steken.”

Elk jaar krijgen meer dan 40.000 Vlamingen te horen dat ze kanker hebben. Om medeleven en verbondenheid te tonen, organiseerde Kom op tegen Kanker nu al voor de 20ste keer een Dag tegen Kanker. Ook AZ Turnhout sprong opnieuw mee op de kar. “Ieder jaar spannen medewerkers en vrijwilligers van AZ Turnhout zich in om onze patiënten tijdens de Dag tegen Kanker extra in de watten te leggen”, klinkt het. “Het ziekenhuis organiseert op deze dag tal van activiteiten zoals verwensessies met massage, stijladvies, en relaxatie. Er zijn ook verschillende workshops waar innerlijke rust, je goed in je vel voelen en lekker eten centraal staan.”

Op campus Sint-Elisabeth zou normaal ook Margriet Hermans even langs komen om te praten en steun te betuigen aan de kankerpatiënten, maar zij moest in laatste instantie haar bezoek afzeggen. “Op beide campussen waren ook koffiehoekjes voorzien waar Kom op Tegen Kanker-vrijwilligers klaar stonden voor een babbel.”