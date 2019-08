AZ Turnhout trakteert kersverse mama’s op fotoshoot voor Moederdag Jef Van Nooten

15 augustus 2019

12u44 5 Turnhout AZ Turnhout heeft donderdag alle kersverse mama’s getrakteerd op een fotoshoot met hun kindje: een verrassing voor Moederdag.

“Moederdag is een speciale dag voor alle mama’s, maar zeker voor zij die pas een nieuwe spruit op de wereld hebben gezet. Daarom trakteerde AZ Turnhout alle mama’s op de afdeling materniteit en neonatologie op een fotomoment met hun pasgeboren kindje. Zo krijgen ze een mooi aandenken aan hun eerste dagen samen”, zegt Hetty Voeten van AZ Turnhout. Fotograaf Marc Vervoort ging bij de pasgeboren baby’s en hun mama’s langs. Ook papa’s en eventuele broertjes en zusjes mochten mee op de foto. “Dit is een enorm leuke verrassing”, reageert Tine Kimpen uit Wortel (Hoogstraten). Zij werd maandag mama van Mea, haar tweede dochtertje. “Het is heel origineel en kwam echt onverwacht. Het zal een leuk aandenken blijven aan deze periode.”