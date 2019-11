AZ Turnhout opent operatiezaal van 2,5 miljoen euro: “Kleinste bloedvaten worden er zichtbaar” Jef Van Nooten

19 november 2019

16u02 6 Turnhout AZ Turnhout neemt woensdag een nieuwe zogenaamde ‘hybride operatiezaal’ in gebruik. Campus Sint-Elisabeth is daarmee het eerste ziekenhuis in de Kempen met zo’n hybride operatiekamer. In de ruimte kunnen de kleinste bloedvaten via medische beeldvorming bloot worden gelegd. “Voorheen konden bepaalde operaties niet in de Kempen worden uitgevoerd”, zegt vaatchirurg Patrick Stabel.

Met de hybride operatiekamer gaat een grote investering gepaard van maar liefst 2,5 miljoen euro. Geld dat voor een deel bekostigd is door de dokters van AZ Turnhout zelf. “Winstgevend zal deze nieuwe operatiekamer zeker niet zijn. Maar we zijn blij dat de directie ondanks deze kostprijs wil investeren in kwaliteit”, zegt vaatchirurg Patrick Stabel.

700 patiënten

Zo’n 700 patiënten zullen geopereerd worden in de hybride operatiezaal. Een deel van hen zou vroeger niet in AZ Turnhout voortgeholpen zijn geweest. “Deze hybride operatiekamer is een combinatie van een operatiekamer met een ver doorgedreven machine voor medische beeldvorming”, vertelt een woordvoerster van AZ Turnhout. “Vroeger kregen we de kleinste bloedvaten soms niet goed genoeg in beeld, waardoor we patiënten voor sommige ingrepen naar ziekenhuizen buiten de Kempen moesten brengen.”

De omvorming van een gewone operatiekamer naar de hybride versie duurde drie maanden. Begin augustus zijn de werken gestart. De zaal werd daarvoor volledig gestript. Vooral vaatchirurgen zullen gebruik maken van de nieuwe operatiezaal. “Zeker bij ingrepen aan hele fijne bloedvaten zoals in de voeten, onderbenen of buik, is uiterst nauwkeurige beeldvorming van essentieel belang. Tot voor kort werkten we in een gewone operatiezaal met een mobiel röntgentoestel. Voor de meer uitdagende vaatchirurgie was de kwaliteit van die beelden vaak niet voldoende, waardoor we de patiënt, soms in urgente omstandigheden, moesten overbrengen naar een ziekenhuis in Antwerpen of Leuven. Vanaf nu is dat verleden tijd en kunnen we alle endovasculaire ingrepen uitvoeren in de hybride operatiezaal met de momenteel best beschikbare beeldkwaliteit en in de hoogste steriliteitsomgeving.”

Klonters

Naast de vaatchirurgen zullen ook de neuro-interventionele artsen de zaal binnenkort in gebruik nemen. Zij zullen er klonters uit de bloedvaten in de hersenen kunnen verwijderen. “Iets wat tot nu toe soms in het cathlab gebeurt omwille van de aanwezigheid van gespecialiseerde beeldvorming of in andere verder gelegen ziekenhuizen. Patiënten zullen dus ook voor dit soort ingrepen niet meer moeten vervoerd worden naar andere ziekenhuizen, waardoor tijdrovende transfers worden vermeden en de behandeling sneller kan gestart worden.”