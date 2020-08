Avondklok tijdelijk afgeschaft maar burgemeester Paul Van Miert wil nog stap verder: “Respecteer beslissingen gouverneur maar 1 uur voor de horeca was beter” Toon Verheijen

07 augustus 2020

19u43 27 Turnhout Gouverneur Cathy Berx heeft beslist om de avondklok (tijdelijk) niet meer te handhaven in héél de provincie Antwerpen om. Wie zin heeft in een wandelingetje of een babbeltje op straat om wat verkoeling te zoeken na 23 uur, kan dat dus weer even op straat. Een beslissing die door niemand echt wordt afgebroken, maar gemeenten vrezen ook voor nog meer onduidelijkheid. “Wat gaan de mensen doen nadat ze om 23 uur van het terras gezet worden?”

Een rondvraag eerder op de dag vrijdag maakte duidelijk dat heel wat burgemeesters op de vlakte bleven over het al dan niet (tijdelijk) niet handhaven van de avondklok die gouverneur Cathy Berx begin augustus aankondigde. Vooral op vraag van Bart De Wever (N-VA) in Antwerpen, werd die vrijdagnamiddag aangepast. Maar de mondmaskerplicht blijft – toch zeker op drukke plaatsen en op andere plaatsen moet het gezond verstand gebruikt worden – en samenscholingen met meer dan tien op het openbaar domein zijn ook niet toegelaten. “Op zich is het zeker een goede beslissing en zeker in een verstedelijkt gebied als Antwerpen, maar ook het onze”, zegt burgemeester Paul Van Miert (N-VA) van Turnhout. “Niet iedereen heeft daar een tuin of een terras om in de late uurtjes nog even verkoeling te zoeken.” Andere burgemeesters reageren liever niet, maar overal schemert wel daar dat de beslissing alleen maar genomen is omdat Bart De Wever in Antwerpen het voorstel deed.

Horeca

Maar Van Miert heeft ook ernstige bedenkingen. “Ik had het (tijdelijk) afschaffen van die avondklok ook gekoppeld aan het terug langer openlaten van de horeca”, zegt Van Miert. “Nu laat je in principe toe dat mensen na 23.30 uur nog op straat mogen rondlopen, maar de horecabazen moeten de mensen wel om 23 uur uit de zaak zetten of van het terras sturen. Waar gaan die blijven ? Dat is voor ons ook afwachten. Onze politie zal opnieuw handen vol hebben om het te controleren. Ik had ergens echt gehoopt dat ze vanuit de provincie zouden inzetten op de bubbels handhaven, het niet handhaven van de avondklok en het verschuiven van het sluitingsuur. Ik blijft er ook bij dat het meer en meer moeilijk wordt om het aan iedereen duidelijk te maken. Kijk maar naar de profvoetballers in Antwerpen: die mogen sporten want het is hun job. Wel, hoe moet ik dat uitleggen aan de horecazaken? Dat wordt moeilijker en moeilijker.”

Avondklok

Nog zo’n extreem geval is het enclavedorp Baarle-Hertog/Baarle-Nassau. In Hertog gold de avondklok en de mondmaskerplicht. In Nassau geen van beiden. Maar de grens loopt er wel op de meest ingewikkelde manier door heel het dorp. Twee stappen zetten kan al betekenen dat je in een ander land zit en dat er dus – strikt gezien – andere regels gelden. “Ach de avondklok was nu niet het grootste probleem in ons dorp. Vooral de mondmaskerplicht was dat wel. Wat is een drukke plaats, wat niet”, zegt Frans De Bont. “Het begint stilaan wel héél moeilijk om het allemaal uitgelegd te krijgen.” Of zoals cafébaas Paul Versteylen van café Sint-Pieter op de Grote Markt in Turnhout het zag. “We mogen om 23.15 uur gezellig met z’n tienen een bak bier drinken aan de kant van het kanaal, maar onze terrassen moeten we wel sluiten om 23 uur waar de social distance perfect gewaarborgd kan worden. Tja.”