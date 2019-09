Autodieven in zwembroek maand langer opgesloten PLA/JVN

17 september 2019

10u40 0 Turnhout De twee autodieven in zwembroek die zijn aangehouden voor tien autodiefstallen op parkings van zwembaden, blijven voorlopig in de gevangenis. Dat heeft de raadkamer van Turnhout dinsdagmorgen beslist.

Een 25-jarige Serviër uit Hulshout en een 27-jarige Antwerpenaar werden vorige vrijdag gearresteerd door de federale gerechtelijke politie. De mannen deden zich voor als zwemmers en volgden hun slachtoffers tot in de kleedkamer en in het zwembad. Zodra zij zagen dat de slachtoffers rustig aan het zwemmen waren, braken zij met een schroevendraaier de locker open en gingen er met de autosleutels vandoor.

De diefstallen gebeurden aan zwembaden in Antwerpen, Hoboken, Brasschaat, Geel, Herentals en Mechelen.

Advocaat Tim Smet die de 25-jarige Serviër verdedigt, zei na de raadkamer dat zijn cliënt een verklaring heeft afgelegd aan de politie en verder meewerkt aan het onderzoek.

De 27-jarige Antwerpenaar, verdedigd door Karolien Van de Moer, daarentegen beroept zich op zijn zwijgrecht.

De twee mannen blijven nog minstens een maand in voorarrest. De speurders willen nagaan of de mannen voor nog meer autodiefstallen in aanmerking komen. Van de tien auto’s die zij aan zwembaden stalen, zijn er drie teruggevonden.