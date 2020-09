Auto vat vuur in Patriottenstraat Jef Van Nooten

15 september 2020

De brandweer in Turnhout werd dinsdagnamiddag rond 15.45 uur opgeroepen naar de Patriottenstraat in Turnhout. Een auto had er vuur gevat. De brandweer had de autobrand snel onder controle. Niemand raakte gewond.