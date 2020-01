Auto’s definitief geweerd aan schoolpoort Sint-Pietersinstituut Geen gemotoriseerd verkeer meer in Hogestraat tijdens schoolspitsuren Jef Van Nooten

23 januari 2020

09u49 4 Turnhout De schoolstraat die vorig jaar in mei werd ingevoerd aan het Sint-Pietersinstituut is een succes gebleken. Bijna driekwart van de ondervraagden is tevreden over de invoering er van. De stad maakt daarom definitief een schoolstraat van de Hogestraat. Bij het begin en einde van iedere schooldag wordt het gemotoriseerd verkeer er geweerd. “Er zijn nu 7% meer leerlingen die met de fiets naar school komen”, klinkt het.

In 1987 beschikte Turnhout al over een schoolstraat. In de … Schoolstraat waar toen VIBO gevestigd was. Met de verhuis van VIBO verdween ook het principe van een schoolstraat in de stad. Tot nu. Het stadsbestuur heeft beslist om van de Hogestraat – waar de ingang van het Sint-Pietersinstituut is – definitief een schoolstraat te maken. De beslissing om de schoolstraat er definitief in te voeren, komt er na een positieve evaluatie van de proefperiode die sinds mei van kracht was. Tijdens die proefperiode werd op schooldagen gemotoriseerd verkeer geweerd uit de Hogestraat van 8 tot 8.30 uur en van 15 tot 15.30 uur. Op woensdag was dat van 12 tot 12.30 uur. “Om de proefperiode te evalueren zijn er observaties gebeurd door de dienst mobiliteit en de wijkagent, een bevraging in de klas, en een online bevraging bij buurtbewoners, (groot)ouders, leerkrachten en leerlingen”, zegt schepen van Mobiliteit Marc Boogers. “Uit die evaluatie is gebleken dat 74% van de ondervraagden over het algemeen tevreden is met de schoolstraat.”

Rustiger

De redenen voor de tevredenheid bij de ondervraagden zijn divers. Zo is het veel rustiger geworden in de schoolspitsuren. Niet alleen in de Hogestraat, maar ook in de wijk Meuletiende. “Uit de evaluatie bleek dat deze situatie veiliger is voor fietsers, zowel voor kinderen die alleen naar school komen als voor ouders die samen met hun kinderen naar school gaan”, zegt Boogers. “De sfeer in de Hogestraat blijkt ook sterk verbeterd, van af en toe frustratie over gevaarlijke situaties naar een rustig en aangenaam begin van de dag.”

Parkeerbehoefte

Nu er geen auto’s meer in de Hogestraat mogen tijdens de schoolspitsuren kan er daar ook niet geparkeerd worden door ouders die hun kinderen naar school brengen. Toch leidde dat niet tot een tekort aan parkeerplaatsen. “Er komen 8% minder leerlingen met de auto naar school. De afname van het aandeel auto’s zorgt voor minder parkeerbehoefte”, vervolgt mobiliteitschepen Marc Boogers. “Quasi niemand van de respondenten gaf effectief aan dat er in de omgeving te weinig parkeerplaatsen zijn. De vaakst gehoorde opmerking is dat ze verder van de schoolpoort moeten parkeren.”

Aanpassingen

Nu het principe van een schoolstraat definitief wordt ingevoerd aan het Sint-Pietersinstituut komen er wel enkele aanpassingen ten opzichte van de proefperiode. Zo zal de straat op woensdag worden afgesloten van 11.50 tot 12.20 uur. Er komt ook definitieve signalisatie, en de nadarhekken die iedere ochtend en ‘avond’ werden geplaatst, worden gebruiksvriendelijker, bijvoorbeeld op wieltjes die je kan vastklikken. “De Hogestraat is op dit moment de enige schoolstraat in Turnhout, maar in samenspraak met scholen bekijken we of we er nog andere kunnen realiseren. Dit alles kadert in het realiseren van veilige schoolomgevingen”, besluit Boogers.