Auto botst tegen trein aan Veedijk Jef Van Nooten

04 mei 2020

20u22 0

Aan de spoorwegovergang aan de Veedijk in Turnhout heeft maandagavond een aanrijding plaatsgevonden tussen een trein en een auto. Aanvankelijk leek het alsof de trein zodanig beschadigd was dat de trein niet verder kon rijden tot aan het station in Turnhout. De twintig reizigers op de trein zouden geëvacueerd worden, maar uiteindelijk bleek de schade aan de trein mee te vallen en kon de rit worden voortgezet. Ook de schade aan de auto bleef beperkt. Niemand raakte bij het ongeval gewond.