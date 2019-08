Augustusfoor palmt centrum twee weken in Wouter Demuynck

09 augustus 2019

18u00 3 Turnhout Vrijdagavond is het startschot gegeven van de augustusfoor op de Grote Markt, Zegeplein en het Warandeplein. Nog tot en met 25 augustus kunnen de inwoners zich amuseren met de meer dan zeventig attracties die opgesteld staan in het centrum.

Wie zin heeft in een ritje met de botsauto’s, met de kinderen eendjes wil gaan vissen of zin heeft in een pak smoutebollen kan daarvoor in de week van 14 tot en met 1 uur terecht op de kermis. In het weekend is dat van 14 tot 2 uur. Op dinsdag 13 en dinsdag 20 augustus zijn het familiedagen - dan krijg je korting op de kermis. Een prikkelarm moment op de kermis is voorzien op woensdag 21 augustus, van 14 tot 18 uur.

Door de kermis staat de zaterdagmarkt tot en met 24 augustus op parking Stadspark in plaats van op de Grote Markt. Van op die parking kan je gebruik maken van het toeristentreintje, dat de mensen naar de kermis op de Grote Markt vervoert.