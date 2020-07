Arbeidster (55) maakt dodelijke val van heftruck Jef Van Nooten

28 juli 2020

15u25 13 Turnhout Bij de firma Van Rooijen Logistiek aan de Industriedijk in Turnhout is maandagavond een dodelijk arbeidsongeval gebeurd. Een werkneemster viel er vanop een heftruck enkele meters naar beneden. Ze stierf aan haar verwondingen. “Onderzoek moet uitwijzen of er fouten zijn gemaakt”, klinkt het.

Het arbeidsongeval gebeurde maandagavond. Een 55-jarige vrouw die bij het bedrijf werkt, maakte een dodelijke val. Volgens de eerste vaststellingen ging de vrouw op de vork van een heftruck staan om zich vervolgens naar boven te laten brengen. “Ze wilde zo een pallet recht duwen, maar heeft haar evenwicht verloren”, vertelt een bron binnen het bedrijf. “Ze is naar beneden gevallen en 5 à 6 meter lager op haar hoofd terecht gekomen.”

Fouten gemaakt?

De hulpdiensten werden verwittigd, maar voor het slachtoffer kwam alle hulp te laat. Mogelijk krijgt het dodelijke arbeidsongeval nog een gerechtelijk staartje. Dat moet verder onderzoek uitwijzen. “Het dossier is overgemaakt aan de bevoegde inspectiedienst”, zegt arbeidsauditeur Gianni Reale. “Die is een controle aan het uitvoeren om na te gaan wat er precies gebeurd is, en of er fouten zijn gemaakt door wie dan ook. Het wordt nog volop onderzocht.”