Arbeiders Sanico verwerpen voorakkoord: staking gaat ook morgen voort Jef Van Nooten

23 september 2019

16u12 2 Turnhout De arbeiders van het farmaceutische bedrijf Sanico aan de Veedijk in Turnhout zijn maandagochtend niet aan het werk gegaan. Aanleiding voor de staking was de intentie van de directie om naar een 40-urenweek te gaan. “We zouden tijdelijk zelfs 45 uur per week moeten werken, totdat de productieachterstand is weggewerkt.” De staking duurt ook morgen voort.

Bij het farmaceutische bedrijf Sanico aan de Veedijk in Turnhout werken zo’n 200 mensen. Driekwart zijn arbeiders, het overige kwart bedienden. De 150 arbeiders – of toch wie de vroege shift had – weigerden maandagochtend aan de slag te gaan. Ze vatten post aan een stakingspiket bij de poort.

40-urenweek

Het sociaal conflict bij Sanico was eigenlijk vrijdagmiddag al ontstaan toen de arbeiders van de late shift vernamen dat de directie eenzijdig een 40-urenweek wil invoeren. “Er is zelfs al gewag van gemaakt om tijdelijk naar een 45-urenweek te gaan. Om een productieachterstand weg te werken. Op dit moment zouden er 68 geneesmiddelen ‘out of stock’ zijn. Die 45-urenweek zou dan wel teruggeschroefd worden wanneer de productie de achterstand heeft ingehaald”, klinkt het bij personeel van Sanico.

Ongenoegen

De late shift ging vrijdag in de refter zitten om haar ongenoegen te uiten. “Ze hoopten dat de directie zou langskomen voor overleg, maar dat is niet gebeurd. Daarom werd vanaf maandagochtend gestaakt aan de poort”, zeggen Peter Goris (ACV) en Tim Peeters (ABVV). “De actiebereidheid is groot. Niet alleen de 40-urenweek zit ons dwars. In het verleden werd hier om de twee jaar een bedrijfs-cao afgesloten. Werkgever en vakbonden maakten afspraken over extra loonsverhoging, verhoging maaltijdcheques en tijdskrediet. De laatste jaren weigerde de directie om de loon- en arbeidsvoorwaarden te verbeteren. Het ongenoegen bij de werknemers zit hoog.”

Loonsverhoging

De vakbonden gaven maandagochtend te kennen dat de arbeiders zich uiteindelijk wellicht wel zullen neerleggen bij een 40-urenweek, maar dat dat niet eenzijdig kan worden opgelegd. “De werknemers willen boter bij de vis. In ruil voor die 40-urenweek vragen we loonsverhoging, extra maaltijdcheques, betere afspraken rond tijdskrediet…”

De directie van Sanico wil de 40-urenweek invoeren om efficiënter te kunnen werken in de productie, en zo de levertermijnen binnen de perken te houden. Omdat een staking de productie nog meer zou vertragen, toonde de directie zich maandag al snel bereid om toch rond de tafel te gaan zitten met de vakbonden. “Rond 10 uur werden we uitgenodigd voor een overleg. We bespraken de bekommernissen van de arbeiders. We kwamen vrij snel tot een voorakkoord om uit deze impasse te geraken”, aldus nog Goris en Peeters.

75 procent stemt tegen

Maandag rond 13 uur werd het bereikte voorakkoord ter stemming voorgelegd aan de arbeiders, maar driekwart van de arbeiders stemde het voorakkoord weg. “Het voorakkoord werd met 77% verworpen. De arbeiders vinden de verbetering van de loon – en arbeidsvoorwaarden onvoldoende. De directie wenst momenteel geen overleg meer. Er wordt morgen verder actie gevoerd”, besluiten de vakbonden.