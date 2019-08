Anderstalige nieuwkomers leggen zomerklassen Nederlands met succes af Wouter Demuynck

31 augustus 2019

23u33 0 Turnhout Juli en augustus zijn normaal vakantiemaanden, maar 80 gemotiveerde anderstalige nieuwkomers weerstonden de lokroep van de zon en brachten de zomermaanden op de schoolbanken van het CVO EduKempen door. De cursisten, afkomstig uit meer dan 20 verschillende landen, volgden er de eerste modules Nederlands Tweede Taal om hun integratie in ons land een duwtje in de rug te geven. Zaterdag studeerden ze officieel af tijdens hun proclamatie.

Het CVO EduKempen organiseerde de zomerklassen Nederlands voor anderstalige nieuwkomers al voor de 15de keer. “Veel anderstaligen die net in ons land zijn aangekomen, willen graag meteen van start gaan om de taal van hun nieuwe thuis onder de knie te krijgen”, zegt Gert Hurkmans, directeur van CVO EduKempen. “Bij ons kunnen ze in juli of augustus een heel intensieve cursus volgen van vijf lesmomenten per week zodat ze in september al meteen naar een volgende module kunnen.”