Alweer prijs: twee inbrekers geklist via camera’s van politie in Turnhout Jef Van Nooten

16 oktober 2019

14u28 0 Turnhout Het ANPR-netwerk van de politie in Turnhout heeft opnieuw een succes geboekt. Twee Servische verdachten konden opgepakt worden na een inbraak aan Leiseinde. De raadkamer heeft hun aanhouding bevestigd.

Op donderdag 10 oktober werd een inbraak gepleegd aan Leiseinde in Turnhout. “De daders drongen een alleenstaande woning binnen via een raam op de gelijkvloerse verdieping. Het hele huis werd doorzocht en juwelen werden gestolen. Overburen hadden wel een vreemde auto opgemerkt, maar konden niet meer informatie geven”, vertelt een woordvoerder van het parket in Antwerpen.

Ondanks de beperkte informatie kon de politie in Turnhout al snel een verdacht voertuig met Duitse nummerplaten ontdekken via de ANPR-camera’s. “De federale gerechtelijke politie werd verwittigd om verder nazicht te doen naar het voertuig. Al snel werd achterhaald dat het bewuste voertuig meteen na de inbraak naar Antwerpen is gereden en dat de daders daar geprobeerd hebben om de buit te slijten in goudwinkeltjes. Het voertuig werd nog diezelfde dag onderschept en de twee inzittenden werden gearresteerd door de politie in Antwerpen”, aldus nog de parketwoordvoerder. “De snelle doorstroming van de informatie tussen de lokale politiezones en de federale gerechtelijke politie zorgde hier voor het succes.”

De twee Servische verdachten van 20 en 50 jaar werden aangehouden door de onderzoeksrechter in Turnhout. De raadkamer heeft hun aanhouding bevestigd.