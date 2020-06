Alweer inbraak bij telefoonwinkel Phone 2 Go: dader gaat aan de haal met 4.000 euro aan toestellen Wouter Demuynck

07 juni 2020

18u14 0 Turnhout Telefoonwinkel Phone 2 Go in de Leopoldstraat in Turnhout heeft zondagochtend nog maar eens een dief over de vloer gekregen. Ditmaal ging de dader aan de haal met een tiental toestellen ter waarde van zo’n 4.000 euro.

Uitbater Bahaoddin Gholam werd zondag rond 4.10 uur gewekt door een telefoontje van de alarmcentrale. Een dief was de winkel langs de achterzijde binnengedrongen en ging aan de haal met acht smartphones en twee tablets, die in totaal een waarde hebben van ongeveer 4.000 euro.

Binnendeur vernield

“De winkel ligt naast de parking van Hema. Via die parking is de dader naar op ons dak geraakt om nadien via een klein raampje een drietal meter naar beneden te springen. Die man zal wellicht gewond zijn geraakt, want zo’n sprong maken is niet makkelijk. Hij belandde zo op de trap en heeft dan met allerlei gereedschap de binnendeur vernield. Dat moet een hele tijd geduurd hebben, want ze was helemaal kapot”, vertelt Bahaoddin Gholam.

Een patrouille van de politie was toevallig in de buurt toen het alarm van de winkel afging. “De agenten hebben de man gezien en zijn erachter gelopen, maar de dader reed weg op een fiets. Ze hebben hem niet meer te pakken gekregen.”

Gewond na overval

Bahaoddin Gholam baat zijn telefoonwinkel sinds 2013 uit. Op die zeven jaar tijd kreeg hij al zes keer te maken met een inbraak of overval. “Op een bepaald moment zelfs twee keer in één week. Bij een overval heb ik ook eens verwondingen opgelopen aangezien de dader toen een mes bij had. Mentaal is dit wel zwaar. Ik ben al de hele dag bezig met het herstellen van de schade. Het is dankzij die winkel dat wij kunnen eten. Maar ik ga sowieso verder, ik ben niet bang van zulke mensen.”

De uitbater is ook van plan zijn zaak extra te beveiligen. Zijn deuren worden verstevigd en langs de bovenverdieping zal hij een tralies plaatsen.