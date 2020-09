Alsan-Zellien stopt na 99 jaar: “Het was een zware beslissing voor onze familie” Toon Verheijen

17 september 2020

16u52 6 Turnhout Het familiebedrijf Alsan-Zellien is gestart met een totale uitverkoop. Na 99 jaar stopt het bedrijf. De beslissing is mee in de hand gewerkt door de coronacrisis en de negatieve economische impact. De zaakvoerders werken actief aan een oplossing voor de acht mensen die nog in dienst zijn.

Alsan-Zellien - oorspronkelijk Zellien-Fabri - is een gekende naam in het Turnhoutse en omgeving. Het bedrijf werd in 1921 opgericht door Thomas Zellien en was gespecialiseerd in de bewerking van koper en zink. De eerste vestiging was in de Renier Sniederstraat. Toen de zaak verder uitgroeide als groot- en kleinhandel in badkamers, keukens en verwarming, verhuisden ze naar de Patersstraat. De laatste twintig jaar zat Zellien dan weer op de Antwerpsesteenweg in Vosselaar.

Uitverkoop

De beslissing om te stoppen, is een zware dobber voor de familie waarvan nu de vierde generatie aan het roer staat. “Het is zeker een zure beslissing waar we niet licht overheen gegaan zijn”, vertelt Kato Provost. “De coronacrisis heeft een zware negatieve economische impact. Ook voor het personeel is het nieuws uiteraard hard aangekomen. We hebben een hecht team dat elkaar steunt en we zijn hen dankbaar dat ze zich blijven inzetten om samen een oplossing te bekomen. Dat is belangrijk, en als zaakvoerder werk ik volop aan een oplossing voor onze medewerkers.” Alsan-Zellien heeft nog acht medewerkers in dienst, waarvan zes verkopers.

Ondertussen is Alsan-Zellien gestart met een totale uitverkoop. Een einddatum is niet vooropgesteld.