Als kind ster in Japanse reclamefilmpjes, nu zit studente Luna (20) in finale Top Model International Jef Van Nooten

16 januari 2020

16u45 2 Turnhout De 20-jarige Luna Sekiguchi is één van de finalisten van Top Model International. Luna stond als kind al in de schijnwerpers. Ze was het gezicht van enkele Japanse reclamecampagnes. “Sinds mijn verhuis naar België was ik er niet meer mee bezig. Maar nu wil ik toch werk maken van een modellencarrière”, zegt Luna.

Luna Sekiguchi woonde de voorbije 10 jaar in Turnhout. Recent verhuisde ze naar Mechelen. Luna werd in Japan geboren, als dochter van een Japanse vader en een Braziliaanse moeder. Zaterdag trekt ze samen met de andere finalisten richting Parijs. Dar vindt zondag in het Lido de finale van Top Model International plaats. “Ik doe mee in de categorie Fotomodel. Met mijn 1,60 meter ben ik te klein voor de categorie Mannequin”, zegt Luna. “Toen ik als kind in Japan woonde, zat ik bij een agency. Van mijn 4 tot 8 jaar heb ik verschillende opdrachten gedaan, reclamecampagnes voor bijvoorbeeld speelgoed. Rond mijn 10de zijn we daar dan verhuisd. Sindsdien was ik er niet echt nog veel mee bezig. Totdat ik me inschreef voor Top Model International. Sindsdien heb ik wel terug enkele shoots gedaan. Geen betaalde shoots, maar om make-up studenten voort te helpen.”

Luna studeert Japanologie in Leuven. “Mijn liefde voor Japan is heel groot. Ik hoop een job met betrekking tot Japan te vinden, om dan te combineren met opdrachten als model.”

