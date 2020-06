Allerlaatse keer applaus in Deken Adamsstraat met bijhorende toost op positieve afloop Jurgen Geyselings

20 juni 2020

09u17 0 Turnhout Gisteren vond in de Deken Adamsstraat in Turnhout voor de allerlaatste keer een applaus-momentje plaats gericht naar de mensen uit de zorg. Sinds het begin van de coronacrisis gebeurde dit wekelijks op vrijdagavond om acht uur, ieder vanuit zijn eigen deur.

“Omdat we in onze straat een hecht burengevoel hebben, en hier ook heel wat oudere mensen wonen, hadden we bij de ingang van de lockdown op vrijdag 13 maart het plan opgevat om een coronahulp-groep op te starten voor de druk bevolkte Deken Adamsstraat via Whatsapp”, weet inwoonster Elke Keersmaekers. “Met deze whatsapp-groep wilden we de buren geruststellen dat ze er niet alleen voor staan indien ze geveld zouden worden door het corona-virus.”

Vrijdagavond werd deze solidariteitsactie afgesloten met een laatste applaus en een aperitiefmoment in de straat. “We klonken op het feit dat onze straat gespaard bleef van corona, op het personeel dat ervoor zorgde dat we ons veilig voelden tijdens de crisis en op de grappige memes die in overvloed passeerden”, gaat het verder. “Last but not least klonken we op elkaar, omdat we als buren dichter bij elkaar gekomen zijn tijdens deze bizarre periode. We vonden steun bij elkaar, maakten samen mondmasker voor het AZ Turnhout, steunden de zelfstandigen in onze straat, hielpen elkaar bij een elektriciteitspanne en nog zo veel meer. We zijn er ons van bewust dat we lang niet de enige straat in Vlaanderen zijn, vele andere straten hebben ook dergelijke acties ondernomen.”