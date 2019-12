Exclusief voor abonnees Alex Verhoeven opende restaurant Hert op 72 meter hoogte: “Het pittigste jaar dat ik ooit heb gehad” Jef Van Nooten

24 december 2019

08u44 0 Turnhout In december blikken we in In december blikken we in 10 verhalen terug op 2019 in de Kempen. 2019 was het jaar waarin Hert de deuren opende , het restaurant van Alex Verhoeven op de 18de verdieping van de Turnova-toren in Turnhout. De chef-kok combineert Hert met andere projecten zoals Seir en De Koeiketel. “Dit was het pittigste jaar dat ik ooit heb gehad”, bekent Alex Verhoeven.

Na acht jaar Fleur de Sel zette Alex Verhoeven begin 2018 zijn restaurant in Kasterlee te koop. Om zich volledig toe te spitsen op een nieuwe droom: een restaurant op de bovenste verdieping van de Turnova-toren nabij de Grote Markt in Turnhout. Om in afwachting zijn personeel aan de slag te houden, opende hij – elders in Kasterlee – restaurant Seir. Dat combineerde Alex dan weer met Test, een pop-uprestaurant op het gelijkvloers van Turnova. Begin oktober 2019 was het dan zover. Hert opende de deuren. “Dit is veruit het pittigste jaar dat ik ooit heb gehad”, blikt Alex Verhoeven terug. “Het is echt een zot avontuur geweest. Een van de grootste, engste en duurste dingen die ik ooit gedaan heb. Je slaapt daar niet van. Het is eigenlijk pure horror. Zeker als je twee dagen voor de opening ziet dat de rekening leeg is. Dan wordt het echt eng, want het personeel en de klanten rekenen op je.”

