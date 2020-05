Al negen inwoners stellen oprit ter beschikking van zorgverleners: “Mooi resultaat na twee dagen” Jef Van Nooten

27 mei 2020

08u14 4 Turnhout Het nieuwe systeem van zorgparkeren in stad Turnhout kent een succesvolle start. Op twee dagen tijd werden al 9 aanvragen voor zorgparkeren goedgekeurd. “We zijn tevreden met die resultaten”, zeggen schepenen Marc Boogers (Mobiliteit) en Luc Op de Beeck (Zorg).

Vorige week kon u lezen dat Turnhout het principe van zorgparkeerplaatsen invoert. Zorgverleners mogen daarbij voor een oprit of garage parkeren, op voorwaarde dat de eigenaar daarvoor toestemming geeft aan de hand van een sticker. “256 professionele zorgverstrekers zoals dokters, thuisverplegers en kinesisten uit de regio mogen nu al gratis parkeren in Turnhout met hun verzorgerskaart, maar vinden niet altijd gemakkelijk een parkeerplaats dicht bij de woning van hun patiënt”, motiveert schepen voor Zorg Luc op de Beeck het initiatief.

Parkeersticker

Sinds maandag konden inwoners zich via de website van de stad registreren om een sticker aan te vragen. De aanvragen worden nog dezelfde dag behandeld door de dienst Mobiliteit. “Maandag en dinsdag keurden we reeds 9 aanvragen goed. Deze mensen krijgen de eerste week van juni hun parkeersticker in de bus die ze op de garage kunnen kleven”, zegt schepen voor Mobiliteit Marc Boogers. “Een aantal aanvragen konden we spijtig genoeg niet weerhouden. Zo komen woonerven waar je vaste parkeerplaatsen hebt niet in aanmerking, evenmin plaatsen waar volgens de wegcode een parkeerverbod geldt. Ook kan de garagepoort te smal zijn of kan de garage meerdere gebruikers hebben zoals bij appartementen.”

Gsm-nummer

De 256 zorgverstrekkers krijgen in de loop van volgende week een parkeerkaart van het stadsbestuur waarmee zij zich kenbaar kunnen maken als ze voor een garage of oprit parkeren. “Zo’n plaats mag maximaal 1 uur gebruikt worden”, vervolgt Marc Boogers. “Doordat de verzorgerskaart gecombineerd wordt met de blauwe parkeerschijf, weet ook de bewoner hoelang de parkeerplek ingenomen zal zijn. En als die bewoner toch eens dringend moet vertrekken terwijl een zorgverlener zijn uitrit blokkeert, dan kan hij hem opbellen. Want de zorgverstrekker moet zijn gsm-nummer vermelden op de kaart die achter de voorruit ligt.”