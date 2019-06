Al acht Turnhoutse scholen willen Rode Neuzen School worden Jef Van Nooten

18 juni 2019

20u22 6 Turnhout De Rode Neuzen Dag wil voor de vierde editie, op 29 november, zoveel mogelijk scholen overtuigen om mee te doen. In Turnhout hebben al zeker acht schooldirecties toegezegd om van hun school een Rode Neuzen School te maken.

De voorbije jaren lag de focus van de Rode Neuzen Dag op het mentale welzijn van jongeren. Dat wordt dit jaar uitgebreid tot het mentaal, fysiek en sociaal weerbaarder maken van jongeren. “Omdat uit onderzoek blijkt dat jongeren vooral sociale en fysieke onzekerheden aanwijzen als oorzaak van hun mentale problemen.”

De initiatiefnemers willen dit jaar zoveel mogelijk scholen overtuigen om mee op de kar te springen en een Rode Neuzen School te worden. In Turnhout schreven al acht scholen zich in om mee te doen. “We willen van zoveel mogelijk scholen Rode Neuzen Scholen maken. Dat zijn scholen die zich engageren om de weerbaarheid bij hun leerlingen te versterken”, klinkt het bij de initiatiefnemers van de Rode Neuzen Dag. “We beseffen maar al te goed dat scholen nu al een drukke agenda hebben. Maar we willen hen vanuit Rode Neuzen Dag zo goed mogelijk inspireren en ondersteunen in het organiseren van acties. Het beste nieuws? Het geld van de actie van de school gaat integraal naar hun eigen gekozen project, aangevuld met een financiële extra door acties die de rest van Vlaanderen organiseert.”

De scholen in Turnhout die al zeker meedoen, zijn de stedelijke basisschool aan het Haagbeemdenplantsoen, vrije basisschool Sint-Franciscus in de Schorvoortstraat, vrije basisschool Sint-Victor in de Begijnendreef, vrije basisschool Heilig Graf in de Apostoliekenstraat, basisschool De Smiskens uit de Smiskensstraat, het Sint-Pietersinstituut in de Jubileumlaan, de Michael Steinerschool in de Hoveniersstraat en de Sport- en Handelsschool Turnhout aan de Parklaan.