Agressor met alcoholprobleem verschijnt dronken voor rechter Jef Van Nooten

15 oktober 2019

20u18 3 Turnhout Een 40-jarige Roemeen uit Turnhout moest zich dinsdag voor de rechtbank verantwoorden voor herhaaldelijk partnergeweld. “Een gevolg van zijn alcoholproblematiek”, aldus het parket. Die problematiek werd meteen duidelijk. De man verscheen dronken voor de rechtbank.

De politie in Turnhout werd op 2 april van dit jaar opgeroepen voor huiselijk geweld in de Lodewijk de Koninckstraat in Turnhout. De man had gedronken en had zijn vrouw bij de haren getrokken. Haar rok was gescheurd en ze had een wonde aan haar pols”, verduidelijkt openbaar aanklager Anouk Draulans. “Ook de dag voordien had hij al een tijdje in de politiecel doorgebracht omdat hij zijn vrouw had geslagen.”

Het openbaar ministerie vorderde een gevangenisstraf van 6 maanden tegen de Roemeen, eventueel gekoppeld aan een begeleiding voor zijn alcoholproblematiek. Dat de man een alcoholprobleem heeft, werd pijnlijk duidelijk tijdens zijn proces. Hoewel het nog maar 9.30 uur was, had hij al heel wat alcohol naar binnen gespeeld. “Ik heb al wodka gedronken”, gaf hij toe aan de rechter.