Agent in burger tipt collega’s na zien van drugsdeal Jef Van Nooten

14 september 2020

11u24 0 Turnhout Een Turnhoutse politieagent in burger was in Geel getuige van een drugsdeal. Hij verwittigde zijn collega’s van de lokale politie in Geel. Die kon een koppel uit Turnhout nog betrappen met de drugs. Zij riskeren 8 maanden celstraf.

De agent in burger merkte op 10 april van dit jaar aan het kanaal in Geel een situatie op die erg leek op een drugsdeal. De 45-jarige R.B. uit Turnhout zat aan het stuur van een wagen. Haar vriend C.H. (54) uit Turnhout stapte uit en nam een pakket in ontvangst van een derde. “De agent heeft de politie Geel-Laakdal-Meerhout verwittigd. Die kon de auto van R.B. en C.H. nog onderscheppen”, zegt openbaar aanklager Wim Smets.

Ondergoed

In de wagen lagen een grote en een kleine fles GHB, samen goed voor 1,4 liter. C.H. had ook speed en cannabis bij zich, verstopt in zijn ondergoed. Beiden werden eerder al veroordeeld voor drugsfeiten. Het parket vordert voor allebei een gevangenisstraf van 8 maanden, een geldboete, èn de verbeurdverklaring van hun gsm en de wagen.

Het vonnis volgt in oktober.