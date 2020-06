Adopteer je eigen toogplant in café Zwarte Ruiter: “Bij de volgende versoepeling mag je het mee naar huis nemen” Toon Verheijen

04 juni 2020

17u01 0 Turnhout Wat doe je om er voor te zorgen dat er écht geen volk aan de toog komt hangen ? Wel, dan maak je toch gewoon één grote bloembak van je toog. Een origineel idee van kroegbaas Tom Antonius van De Zwarte Ruiter in Turnhout. “En als de andere planten weer aan de toog mogen hangen, kan iedereen zijn adoptieplantje mee naar huis nemen”, grijnst Tom Antonis.



Kroegbazen Tom Antonis en Dries Verdick en medewerkers Mathias Magnus en Sofie Van der Veken zullen vanaf maandag niet alleen weer pinten moeten tappen, maar ze zullen ook een beetje tuinman/vrouw moeten zijn. In plaats van de grote toog is er immers een reusachtige bloembak verschenen met daarin een kleine honderd planten. “Een lege toog is ook niet alles en daarom kwam ik op het idee van de bloembak”, lacht Tom Antonis. “Iedereen die vanaf maandag binnenkomt, kan een plantje adopteren. We trekken dan een polaroidfotootje dat je meteen bij ‘jouw’ plantje mag hangen. Wij zullen er dan (hopelijk) goed voor zorgen en als de echte planten weer aan de toog kunnen komen hangen, mag iedereen zijn adoptieplantje mee naar huis nemen en een vrije bijdrage doen voor de goede zorgen van het plantje (lacht).”