ACV deelt Twix uit aan werknemers Soudal: “Voor meer gelijkheid tussen uitzendkrachten en werknemers met vast contract” Jef Van Nooten

26 november 2019

06u49 0 Turnhout Het ACV heeft dinsdagochtend elke werknemer van Soudal getrakteerd op een Twix. Met de actie wil de vakbond de uitzendkracht in de kijker zetten. “De Twix symboliseert de wens voor meer gelijkheid tussen uitzendkrachten en werknemers met een vast contract.”

Met het eindejaar in zicht wil ACV de uitzendkracht in de kijker zetten. “Deze soort tewerkstelling is doorgaans van tijdelijke aard en de uitzendkracht geniet vaak niet dezelfde voordelen die aan de tewerkstelling zijn verbonden, in tegenstelling tot de vaste werknemers. Ook hebben uitzendkrachten door de tijdelijke en flexibele aard van hun tewerkstelling minder zekerheid op werk”, vertellen Peter Goris en Simon Peeters van ACV.

Twee gelijke delen

Om de problematiek aan de kaak te stellen, trok ACV naar Soudal voor de Twix-actie. “De Twix, met zijn 2 gelijke delen per zakje, symboliseert de wens voor meer gelijkheid tussen uitzendkrachten en werknemers met een vast contract. Tegelijkertijd geven we mee dat uitzendkrachten ook recht hebben op een eindejaarspremie en leggen hen uit wat zij hiervoor moeten doen om deze te bekomen.

Goede leerling

De vakbond koos voor Soudal omdat het één van de grootste Kempische bedrijven is. Ongeveer één werknemer op tien is er een uitzendkracht: naast een duizendtal vaste werknemers heeft Soudal ook een honderdtal uitzendkrachten tewerk. ACV benadrukt wel dat Soudal een goede leerling van de klas is, met correcte lonen en een goede veiligheid voor uitzendkrachten, en na drie maanden kans op een vast contract.