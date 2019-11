Aanvaller pizzakoerier krijgt 20 maanden celstraf voor reeks andere diefstallen en vechtpartijen Jef Van Nooten

12 november 2019

De 28-jarige Paul M. uit Turnhout is door de rechter veroordeeld tot een gevangenisstraf van 20 maanden. Hij is schuldig bevonden aan een reeks diefstallen en vechtpartijen. De man belandde vorige maand nog in de gevangenis nadat hij een 16-jarige pizzakoerier had aangevallen.

Paul M. pleegde verscheidene diefstallen in het najaar van 2018. Daarbij maakte hij onder meer een fiets, een PlayStation-game, twee gsm-toestellen en een tablet buit. Hij was in 2017 ook enkele keren betrokken bij vechtpartijen. Daarbij deelde hij onder meer een kopstoot uit. Hij bracht ook beschadigingen toe aan auto’s door zijspiegels af te stampen. “De beklaagde geeft blijk van een agressieve mentaliteit en een gebrek aan normbesef”, oordeelt de rechter. Die veroordeelt Paul M. tot een gevangenisstraf van 20 maanden en een boete van 800 euro.

Elektronisch toezicht

Daar komt binnenkort wellicht nog een celstraf bovenop, want Paul M. zal zich ook nog voor de rechtbank moeten verantwoorden voor geweld tegen een 16-jarige pizzakoerier vorige maand aan de Steenweg op Antwerpen in Turnhout. De pizzakoerier kreeg toen zonder enige aanleiding een klap tegen het hoofd ter hoogte van het Gulf-tankstation. Voor die feiten heeft de raadkamer Paul M. aangehouden via elektronisch toezicht.