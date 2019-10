83-jarige vrouw vlucht bij gewapende overval op café Do Nuts: “Nooit zulke brutale overvallers gezien” Jef Van Nooten

17 oktober 2019

16u42 3 Turnhout In de Lokerenstraat is in de nacht van woensdag op donderdag iets na middernacht een gewapende overval gepleegd op café Do Nuts. Twee gemaskerde mannen vielen binnen met een mes. Onder meer een 83-jarige vrouw die aan de toog zat, is uit angst weggevlucht. Een andervrouw werd brutaal tegen de grond gewerkt. “Ik ben nog helemaal van slag door de brutaliteit”, zegt cafébaas Patrick Sas.

De overval op café Do Nuts gebeurde in de nacht van woensdag op donderdag, ongeveer een kwartier na middernacht. Het café was nog open op dat moment en had nog negen klanten over de vloer. Plots bevonden de klanten zich te midden van een gewelddadige overval. “Ik had de gordijnen al dicht gedaan omdat ik stilaan wilde sluiten. Maar plots werd de deur ingestampt door twee gemaskerde mannen”, getuigt cafébaas Patrick Sas.

Op het moment van de overval zaten drie vrouwen aan de toog. Elders in het café waren enkele mannen aan het biljarten. “De daders waren gewapend. De ene met een groot mes, de andere met een schroevendraaier”, vervolgt Sas. “Een 83-jarige vrouw die aan de toog zat, is naar buiten gevlucht. Ze werd gevolgd door een andere vrouw. Die is in de buurt overal gaan aanbellen, maar niemand deed open op dat uur van de nacht.”

Kassa

De derde vrouw die aan de toog zat, werd brutaal met de haren op de grond getrokken. Ze verloor daarbij een pluk haar. “Een van de overvallers is over de toog gesprongen. Geld! Geld! riep hij heel de tijd. Omdat ik niet meteen reageerde, heeft hij de kassa gegrepen en over de toog kapot gegooid om zo het geld te kunnen grijpen.”

De daders maakten naar schatting 500 à 600 euro buit. “Een kwartier nadat ze waren binnen gevallen, stonden hier vier politiecombi’s, maar van de daders was geen spoor meer”, zegt Sas. “Alles is heel snel gegaan. Hopelijk worden ze gevat, maar ik heb de politie geen goede persoonsbeschrijving kunnen geven. Ze hadden een sjaal voor hun gezicht. Ik kon enkel zien dat ze een donkere huidskleur hadden.”

Niet meer veilig

Het is de tweede keer dat Patrick Sas werd overvallen in zijn café Do Nuts. De vorige keer werd hij bedreigd met een revolver. Het café kreeg ook al vijf inbrekers over de vloer. “Ik heb hier al heel wat meegemaakt, maar zo brutaal als deze daders heb ik overvallers of inbrekers nog nooit geweten. Heel het café lag overhoop, en voortdurend waren ze luid aan het roepen. Wellicht om ons af te schrikken. Vrijdag gaat het café weer open, maar ik zal me niet meer veilig voelen. Ik sta niet meer gerust achter mijn toog. De beelden van de overval hebben zich al honderd keer opnieuw voor mijn ogen afgespeeld.”