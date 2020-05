600 huizenjagers op wachtlijst bij Hillewaere Vastgoed: “Safety kits en thermografische camera om heropstart veilig te laten verlopen” Jef Van Nooten

08 mei 2020

17u03 0 Turnhout Een thermografische camera, 1.000 veiligheidspakketten en digitale documenten: Hillewaere Vastgoed laat niets aan het toeval over om de heropstart van de huisbezoeken veilig te laten verlopen. “We hebben een wachtlijst van 600 huizenjagers die vanaf maandag weer op plaatsbezoek kunnen gaan”, zegt CEO Roel Druyts.

De vastgoedmarkt lag de voorbije weken nagenoeg volledig stil. Kandidaat-kopers konden door de coronamaatregelen geen huizen meer bezoeken, maar daar komt nu verandering in. Ook Hillewaere Vastgoed uit Turnhout, een van de grootste makelaars in de provincie, is volop bezig aan een heropstart. Vorige maandag is het vastgoedbedrijf alvast achter gesloten deuren begonnen met waardebepalingen en fotoreportages. Vanaf maandag 11 mei heropenen de vastgoedshops en kunnen ook de plaatsbezoeken opnieuw doorgaan.

Wachtlijst

Geen dag te vroeg, want alleen al bij Hillewaere Vastgoed is de wachtlijst opgelopen tot 600 huizenjagers die staan te springen om hun droomwoning te vinden. “De voorbije weken hebben we gemerkt dat de interesse in vastgoed nog steeds groot is bij de Vlaming. We hebben daarom noodgedwongen wachtlijsten opgesteld. Wie zich eerst heeft gemeld, zal dus ook als eerste de kans krijgen om een woning te bezoeken. Momenteel zijn al zo'n 600 afspraken ingepland”, zegt Roel Druyts.

Safety Kits

Om in deze coronatijden de huisbezoeken veilig te laten verlopen, heeft Hillewaere Vastgoed meerdere voorzorgsmaatregelen genomen. Daarmee willen ze zowel de huizenjagers als de makelaars beschermen. “Sinds enkele weken bereiden wij ons op dit moment voor. Zo kunnen we op een veilige en gestructureerde manier van start gaan, zonder dat kandidaat-kopers, verkopers en makelaars zich grote zorgen hoeven te maken”, vervolgt Roel Druyts. “We hebben onder meer een duizendtal ‘safety kits’ laten samenstellen met mondmaskers, handgels en ontsmettingsdoekjes. Deze zullen in een gedesinfecteerd zakje ter beschikking worden gesteld vóór het betreden van een te bezichtigen woning. Tijdens een plaatsbezoek zal daarnaast ook steeds de nodige social distancing worden bewaard.”

Infrarood

Ook voor wie een afspraak heeft in de kantoren, is handgel voorzien. “Aan de ingang van het hoofdkantoor in Turnhout is eveneens een hightech thermografische camera geplaatst die via infraroodstraling de temperatuur van de persoon in beeld nauwkeurig scant. Om zoveel mogelijk fysiek contact te vermijden, is het ook mogelijk om documenten digitaal te ondertekenen”, besluit Roel Druyts.