60 auto’s per dag door voetgangerszone in Baron du Fourstraat Jef Van Nooten

13 augustus 2019

22u45 0 Turnhout De inwoners van Turnhout en omgeving moeten duidelijk nog wennen aan de nieuwe voetgangerszone in de Baron du Fourstraat. Een camera registreert er zo’n 60 overtredingen per dag.

Bij de opening van parking Turnova werd ook een nieuw circulatieplan van kracht in het centrum van Turnhout. De opvallendste verandering is wellicht de voetgangerszone in de Baron du Fourstraat. Auto’s geraken niet meer vanaf de Grote Markt tot aan de Ring, maar slechts tot aan de in- en uitgang van parking Turnova. Veel weggebruikers blijken het moeilijk te hebben met die wijziging in de circulatie. Op twee weken tijd liepen 910 bestuurders tegen de lamp. “Er werden extra verkeersborden geplaatst en wegmarkeringen aangebracht in de straat om automobilsten te wijzen op de nieuwe verkeerssituatie”, klinkt het bij de politie. “Wie toch de voetgangerszone inrijdt en daar geen toelating voor heeft, mag zich aan een boete van 58 euro verwachten. Een camera in de straat registreert sinds midden vorige maand elke overtreding. Tijdens de twee laatste weken van juli leverde dat 910 overtredingen op. Dat zijn er gemiddeld zo’n 60 per dag.”