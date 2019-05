5x uit in de Kempen dit weekend Onze tips voor het weekend van 24 tot 26 mei Annelin Marien

24 mei 2019



MINDERHOUT Garageverkoop

Nadat je de stembus gepasseerd bent, kan je in Minderhout nog gaan snuisteren in garages vol tweedehandsspullen. Van 8 uur 30 tot 16 uur bieden particulieren hun spullen aan, op zo’n 85 locaties. Tweedehands fietsen, meubilair, speelgoed, tuinspullen, kleding,... alles wordt uitgestald zondag. Want wat voor de één rommel is, is voor de ander misschien een handig hebbeding!

NIJLEN Beekparkfeesten

Het hele weekend lang viert Nijlen feest! Sinds de opening van het Beekpark in 2013, wordt hier elk jaar een gezellig festival gehouden voor jong en oud. Vrijdag is de perfecte afterwork, vanaf 19 uur is er ambiance met een openlucht-dj. Zaterdag kunnen de kinderen zich uitleven op springkastelen en tijdens de kinderdisco, terwijl de ouders genieten van een hapje of drankje van een van de foodtrucks, en ook zondag kan zowel jong als oud zich amuseren met muziek op de achtergrond en een boel gezelligheid. En als je nog niet overtuigd bent: alle opbrengsten gaan naar diverse lokale goede doelen!

HERENTALS Apérotime

Een openlucht aperitiefje op vrijdagavond? Daarvoor moet je in Herentals zijn! De gezellige en gratis afterwork strijkt van 18 uur tot 24 uur neer op de Grote Markt, met dj’s en lekkere drankjes. Ben je na 24 uur nog niet uitgefeest? Dan kan je nog tot 4 uur in ‘t Hof terecht voor een afterparty met DJ YOLOTANKER! De werkweek afsluiten in stijl, heet dat.

ITEGEM Bieravond tvv Kom Op Tegen Kanker

The Dukes of Asphalt, drie autoliefhebbers uit Itegem, zullen binnenkort deelnemen aan de Baltic Sea Circle Rally ten voordele van Kom Op Tegen Kanker. Om nog wat geld in het laatje te brengen, organiseren ze op zaterdagavond een bieravond. Een hapje en gezellige muziek, dat gecombineerd met tien verschillende soorten biertjes, én dat ten voordele van Kom Op Tegen Kanker? Waarom ook niet! Vanaf 20 uur is iedereen welkom in de Isschotweg 134 in Itegem, en DJ Toetie zal de avond afsluiten met een afterparty.

TURNHOUT De Gedroomde Wereld

“Mag ik een mens zijn?” Farzad woont nu drie jaar in België. Hij werkt, hij studeert en droomt van een toekomst in dit land. Maar de weg naar die toekomst is niet altijd zonder hindernissen. ‘De Gedroomde Wereld’, een toneelstuk van Het Gevolg, speelt op vrijdag om 20 uur 15 in de Otterstraat Turnhout. Tickets zijn te verkrijgen op www.hetgevolg.be.