5x uit in de Kempen dit weekend Tips voor het weekend van 14 tot 16 juni Redactie

13 juni 2019

LILLE Krawatenjogging

Atletiekclub Lille organiseert de zesde editie van de Krawatenjogging! Op zaterdag 15 juni zijn joggers welkom in sportcentrum Balsakker voor de start van de jaarlijkse loopwedstrijd. Er is een kidsrun om 18 uur van 100, 200, 400 of 600 meter. Bij aankomst krijg je een zak vol verrassingen, en er is een speciale prijs voor de grootste scholengroep! Om 19 uur begint dan de Krawatenjogging van 5, 10 of 15 kilometer. Inschrijven ter plaatse kost voor de kidsrun 2 euro, voor de volwassenen 8 euro.

KESSEL Feestoepdhei

Op zondag wordt de flora en fauna van de Kesselse Heide feestelijk in de kijker gezet. Van 13 tot 16 uur kan je doorlopend genieten van een heidebar, muziek, demonstraties en workshops. Om 14 uur 30 neemt een natuurgids alle geïnteresseerden mee voor een wandeling op de heide. En bovendien is dit festivalletje volledig gratis!

HERENTHOUT Bar Ami

Handgemaakte spulletjes, lekker eten en vooral veel gezelligheid? Daar staat Bar Ami voor. Zondag wordt de omgeving rond de Sint-Gummaruskapel in Herenthout omgetoverd tot een hippe markt, met standhouders die hun artikelen tegen een zacht prijsje verkopen. Natuurlijk hoort daar een gezellig terras bij voor een hapje en een drankje, met leuke beats van Hypesquad en Freee op de achtergrond. Iedereen welkom van 13 uur tot 18 uur bij Bar Ami!

ARENDONK De Verroeste Snaar live at Hyggeligt

In juni nodigt Hyggeligt lokale artiesten uit op het podium, en deze keer is het de beurt aan De Verroeste Snaar. Zaterdagavond vanaf 20 uur zal de band, die ondertussen een gevestigde waarde is in de Arendonkse muziekscène, het beste van zichzelf geven. Bij mooi weer wordt het podium naar buiten gebracht, en het terras wordt gedeeltelijk omgetoverd in een dansvloer. Breng dus gerust je vrienden en wat zon mee!

HERENTALS Opening Jardin Albert

Zaterdag kan je kennis maken met een gloednieuwe zomerbar in Herentals! Drink een lekkere cocktail op de prachtige locatie langs het Albertkanaal (achter bowling Het Ven) en geniet van de muziek van De Raaf, Hypesquad, Hector Villa en Narco. Zaterdag kan je er terecht vanaf 13 uur, de barbecue wordt om 17 uur aangestoken. Zondag kan je er al vanaf 15 uur barbecuën. Zin in cocktails en zomerse deuntjes? Ga Jardin Albert zeker eens uittesten!