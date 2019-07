5X uit in de Kempen dit weekend Onze tips voor het weekend van 5 tot 7 juli Annelin Marien

05 juli 2019

TURNHOUT Straatartiesten op de Grote Markt

Vrijdag vanaf 14 uur wordt de Grote Markt van Turnhout omgetoverd tot een gigantisch straatfeest! Op de zevende editie van Straatartiesten op de Grote Markt zullen meer dan 10 acts van verschillende artiesten u verrassen. Van kleinschalig en intiem tot indrukwekkend acrobatisch, aangevuld met de nodige humor en zottigheden, voor klein én groot. Er zal ook doorlopend een circusworkshop zijn, waar je je beste kunsten met een diabolo of jongleerballen kunt tonen. Tot 21:30 uur kan je terecht voor dit toffe straatfeest op de Grote Markt in Turnhout!

GEEL Roots Festival

Zaterdag en zondag is het stadspark van Geel de place to be voor liefhebbers van het Afrikaanse continent. Roots Festival strijkt er neer, een multi afro-festival, waarbij een heleboel Afrikaans geïnspireerde optredens de revue passeren. Zowel liefhebbers van traditionele als moderne Afrikaanse muziek zullen tevreden zijn, voor de kinderen is er djembe, schmink, ballonplooien en volksspelen uit Afrikaanse landen voorzien. Tot zaterdag, en/of zondag in Geel!

MOL Beestenbos

Beestenbos is een tweedaags gratis muziekevenement op een idyllisch pleintje in Mol nabij de 15 Kapellekens. Op vrijdag wordt het weekend ingezet met dj’s die tot 3 uur ‘s nachts de beste house en technotracks spelen. Op zaterdag start het festival om 17 uur met het jaarlijkse klootschieten, gevolgd door live muziek van Savoir Vivre en FENIX en nog een dj-set van dj Sleffer. En het hele weekend is volledig gratis!

BEERSE Fietszoektocht

Van 1 juli tot en met 31 augustus kan je aan café Den Boskant in Beerse vertrekken voor een zomerse fotozoektocht langs het fietsknooppuntennetwerk. Tijdens de route van 20 kilometer fiets je langs de locaties van de foto’s op je deelnameformulier die je zo in de juiste volgorde zet. Je geniet zo niet alleen van een mooie fietstocht, maar maakt ook kans op een van de prijzen uit de prijzenpot! Deelnemen kost 5 euro per persoon. Deelnameformulieren zijn te koop in het toeristisch infokantoor in GC ’t Heilaar en in café Den Boskant.

VORSELAAR Na Fir Bolg

Het gezelligste folkfestival van de Kempen viert zijn 25e verjaardag! Van vrijdag tot zondag kan je op Na Fir Bolg genieten van muziek, plezier maken en een pintje drinken. Op het programma onder andere Natalia & Jef Neve, Yevgueni en Bart Peeters! Speciaal voor de 25e editie is er een uitzonderlijk optreden, onFIRgettable, waarbij 25 echte Na Fir Bolg-artiesten die niet meer onder ons zijn, worden geëerd. Tickets kosten 65 euro voor een weekend, en 30 voor één dag, te verkrijgen op www.nafirbolg.be. Inwoners van Vorselaar betalen slechts 25 euro.