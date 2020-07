5 jaar cel voor leverancier van dodelijke drugs Jef Van Nooten

01 juli 2020

13u25 4 Turnhout Een man uit Turnhout is tot een gevangenisstraf van 5 jaar veroordeeld nadat een vriendin van hem in oktober 2018 Een man uit Turnhout is tot een gevangenisstraf van 5 jaar veroordeeld nadat een vriendin van hem in oktober 2018 overleed aan een overdosis drugs

Het 38-jarige slachtoffer werd in oktober 2018 bewusteloos het ziekenhuis in Turnhout binnengebracht. Zes dagen later overleed de vrouw. Ze bleek een overdosis GHB en amfetamines te hebben genomen.

Hulpdiensten



J.V.E. uit Turnhout, geen onbekende voor het gerecht, krijgt nu een gevangenisstraf van 5 jaar. Omdat hij de dodelijke dosis drugs aan de vrouw verkocht had en geen hulp heeft geboden toen ze bewusteloos raakte. Hij belde niet naar de hulpdiensten omdat anders zijn eigen drugsgebruik aan het licht zou komen.

Een andere vriend krijgt in hetzelfde dossier een gevangenisstraf van 8 maanden. Een derde beklaagde is vrijgesproken.