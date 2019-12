5 gevangenen klimmen over muur van 6 meter: 3 opgepakt, broer van ‘ontsnappingskoning’ Sekkaki nog niet Jef Van Nooten Inge Bosschaerts KV RL JV

20 december 2019

05u39

Bron: eigen berichtgeving 622 UPDATE Vijf gevangenen zijn gisteravond even voor 20 uur ontsnapt uit de gevangenis van Turnhout. Onder hen ook enkele zware jongens, volgens de politie. Het vijftal slaagde erin om tijdens de avondwandeling over een draad en vervolgens over een muur van zes meter te klimmen. Ze zouden gebruik hebben gemaakt van een ‘dode hoek’ die niet door camera’s wordt gefilmd. Nog twee van hen zijn voortvluchtig: Baghat Abderrahim en Oualid Sekkaki, de broer van ‘ontsnappingskoning’ Ashraf Sekkaki, zo verneemt Het Laatste Nieuws uit goede bron.

De dagelijkse avondwandeling van de gedetineerden in de gevangenis in Turnhout liep gisteravond op haar einde, toen vijf gedetineerden erin slaagden om te ontsnappen. Het zou volgens onze informatie gaan om Mohamud Ahmed Hamza, Hasni Adil, Alhaj Mahmoud, Baghat Abderrahim en Oualid Sekkaki.

Ze klauterden over een draad en over de gevangenismuur van zes meter hoog. Ze knipten de alarmdraad door en sprongen daarna hun vrijheid tegemoet. Ze ontsnapten uit vleugel D. Opmerkelijk volgens cipiers, want dat is de meest recente vleugel - hij is pas open sinds 2013. ”Mogelijk hebben ze hulp gekregen van buitenaf”, zegt korpschef Roger Leys van de politie van Turnhout. “Maar dat is nog niet duidelijk.” Die kans is echter groot: buiten de muur lagen kleren klaar zodat de gevangenen zich meteen konden omkleden. Er is ook sprake van een dode hoek, waardoor de gedetineerden ontsnapten aan de bewakingscamera’s.

Broer ontsnappingskoning

Meteen werd een grote klopjacht opgezet om de ontsnapten te vatten. De politie zette daarvoor speurhonden en helikopters in. Tijdens een zoekactie in een bos vlak bij tennisclub Den Bremt werden volgens getuigen ook schoten gelost. En volgens onze informatie zou gisteravond ook geprobeerd zijn om in te breken in de scoutslokalen van Akabe. Mogelijk was ook dat het werk van één of meerdere ontsnapte gedetineerden, in een poging daar te schuilen.

‘s Avonds werden drie van de vijf gevat bij het rangeerstation in Turnhout, waar de treinen ‘s nachts staan. Het trio is uit een bosje geplukt en geboeid afgevoerd. “Naar de twee nog voortvluchtige gevangenen wordt verder gezocht”, deelt de politie mee op Facebook. Dat zijn Baghat Abderrahim en Oualid Sekkaki, wordt gemeld aan HLN.

Het Gevangeniswezen wilde gisteren de identiteit van de ontsnapte gevangenen niet vrijgeven, maar volgens onze informatie is één van de twee nog voortvluchtigen de 26-jarige Oualid Sekkaki. Officiële bevestiging van de politie is er nog niet. De korpschef van politie Turnhout houdt het afgemeten op “ik kan dat bevestigen noch ontkennen”.

Hij zit in Turnhout een celstraf van twee jaar uit voor een schietpartij in Hoboken in de zomer van 2015. Een 28-jarige man raakte toen gewond aan de knie. Oualid is de broer van ‘ontsnappingskoning’ Ashraf Sekkaki (36), een gangster met onder meer gewapende overvallen, carjackings en tigerkidnappings op zijn palmares, die een gevangenis van twaalf jaar uitzit in Marokko.

Hij raakte vooral bekend na een spectaculaire ontsnapping uit de gevangenis van Brugge in 2009, met een helikopter die trawanten lieten landen op de binnenkoer van de gevangenis. Een jaar later slaagde hij er ook in om te ontsnappen uit een gevangenis in Marokko. En opmerkelijk: diezelfde Ashraf Sekkaki was tot gisteravond ook de laatste gevangene die erin slaagde te ontsnappen uit de gevangenis van Turnhout. Zestien jaar geleden zaagde hij met een binnengesmokkelde slijpschijf de tralies voor een raam van de fitnessruimte in de gevangenis door. Via ladders die aan de buitenkant klaarstonden slaagde hij erin te ontsnappen. Sindsdien waren er geen nieuwe ontsnappingen meer in Turnhout, tot gisteravond Oualid Sekkaki samen met vier andere gedetineerden het ‘voorbeeld’ van zijn oudere broer volgde.

De politie lanceerde op Facebook gisterenavond een oproep waarbij ze de hulp van omwonenden inriepen. “De politie vraagt om mee uit te kijken naar de vijf gevangenen” luidt het in een Facebookbericht. “Heeft u vanavond iets verdachts gezien in de omgeving van de gevangenis aan de Wezenstraat in Turnhout of heeft u de ontvluchte gevangenen nog opgemerkt na hun ontsnapping? Neem dan onmiddellijk contact op met de Politie Regio Turnhout via het gratis nummer 0800 25 101 (optie 1) of met de noodcentrale op het nummer 101.”

Al 12 dit jaar

Dit jaar zijn in ons land al minstens twaalf gedetineerden ontsnapt. In het halfopen penitentiair landbouwcentrum in Ruiselede konden in juli vier gevangenen ontsnappen. Een maand later ontsnapte ook in Antwerpen een 23-jarige gevangene, toen die in de kantoren van de federale gerechtelijke politie ondervraagd werd door speurders. Tijdens een pauze kon hij de benen nemen. In januari al nam een gevangene in Namen de benen, toen hij de inkomhal van de gevangenis aan het poetsen was. Toen de 39-jarige man merkte dat de toegangspoort openstond, liet hij zijn borstel staan en vluchtte hij weg.

En in november slaagde een gedetineerde uit de gevangenis van Jamioulx er nog in te ontsnappen tijdens zijn verblijf in het ziekenhuis in Lodelinsart, waar hij lag na een vechtpartij met een andere gevangene. Met de vijf ontsnapte gevangenen in Turnhout erbij, staat de teller intussen al op twaalf dit jaar. En dat is opvallend, want zowel vorig jaar als in 2017 werd slechts één ontsnapping uit een gevangenis genoteerd. In 2016 zelfs geen enkele.