5,2 miljoen keer bedankt, beste lezers uit Turnhout! Jef Van Nooten

31 december 2019

09u06 0 Turnhout Het Laatste Nieuws is de nummer één in regionieuws en daar hebben de lezers uit Turnhout flink aan meegeholpen. De artikels die we afgelopen jaar schreven over Turnhout zijn meer dan 5,2 miljoen keer gelezen. Onze oprechte dank daarvoor.

Het meest gelezen artikels ging over de prestatie van Tom Antonis. De kroegbaas van De Zwarte Ruiter die 30 kilo verloor en schitterde op de Ironman. Andere populaire artikels waren er om niet meteen vrolijk van te worden. Bijvoorbeeld over een man die de 16-jarige vriendin van zijn dochter verkrachtte in het stadspark. Of het vulgaire vandalisme op een woning in de Korte Gasthuisstraat.

Dat ook de aankondiging van een bowlingzaal in UGC zo vaak gelezen werd, bewijst hoezeer Turnhout er naar snakte om opnieuw in eigen stad te kunnen bowlen.

En weinig dat zo veel de gemoederen beroerde als het nieuwe circulatieplan in de stad.

Beste lezer, een fijn 2020 toegewenst. Wij beloven u opnieuw een mix aan leuke, spannende, indringende verhalen uit uw buurt, in uw buurt.