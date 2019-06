400 motards en 150 trucks: verkeerschaos dreigt door gelijktijdige evenementen Jef Van Nooten

14 juni 2019

10u58 0 Turnhout Wie zaterdag in of rond Turnhout moet zijn met de wagen houdt best rekening met flinke vertraging. Twee gelijktijdige evenementen zullen voor extra verkeersdrukte zorgen. “Enerzijds is er de Truckrun voor Kinderen, anderzijds zullen 400 motorrijders Harley Davidson van het tv-programma ‘Don’t Worry Be Happy’ begeleiden naar zijn communie”, waarschuwt de politie in Turnhout.

De twee gemotoriseerde evenementen vinden zaterdag bijna gelijktijdig plaats en zullen daardoor heel wat verkeershinder veroorzaken in en rond Turnhout.

Eén van die evenementen is de communieviering van Harley Davidson Peirsman uit Kasterlee, de jongen uit het VIER-programma ‘Don’t Worry be Happy’. De leerlingen van de school ‘3master’ in Kasterlee vieren zaterdagmiddag hun plechtige communie in de Pinksterkerk aan de Koningin Astridlaan in Turnhout. Eén van de leerlingen is Harley Davidson, de jongen uit het VIER-programma”, vertelt een woordvoerder van de lokale politie in Turnhout. “De ouders van de jongen deden onlangs in de TV-show ‘Gert Late Night’ een oproep om tijdens de verplaatsing van en naar de kerk begeleid te worden door zoveel mogelijk motorrijders. Op dit moment zouden al zo’n 400 motorrijders hun aanwezigheid hebben bevestigd.”

De motorrijders vertrekken rond 9.45 uur in één lange stoet vanuit Kasterlee. Via de Steenweg op Diest, Steenweg op Zevendonk en de Ring rijden ze naar de Pinksterkerk. Na de misviering, rond 12.30 uur, begeleiden de 400 motorrijders de jongen via Vosselaar, Beerse, Gierle, Tielen en Lichtaart naar Olen. “Op drukke kruispunten zullen politieagenten en seingevers het verkeer in goede banen leiden en ervoor zorgen dat de stoet zo veilig mogelijk de verplaatsing kan maken.”

Uitgerekend op dezelfde dag staat ook de Truckrun gepland, een evenement waarbij kinderen met en zonder een beperking gedurende enkele uren kunnen meerijden in de cabine van een vrachtwagen. “De kolonne met vrachtwagens vertrekt omstreeks 10.30 uur en 11.00 uur aan de Industriedijk in Turnhout. Via de Steenweg op Tielen en de ring rond Turnhout rijden de vrachtwagens dan naar Merksplas”, aldus de politiewoordvoerder. “Van daaruit gaat het via Weelde-Statie naar Weelde, Ravels en Oosthoven (Oud-Turnhout) terug naar de Turnhoutse Ring, om uiteindelijk zo langs de Steenweg op Zevendonk en de Everdongenlaan terug te keren naar de plaats van vertrek.”

Om 14 uur en 14.30 uur wordt de tocht van 40 kilometer nog eens overgedaan. “Op het moment van de doortocht van de kolonne met vrachtwagens zal het andere verkeer op de kruispunten van de Ring even worden opgehouden om een vlotte doorstroming van de vrachtwagens te kunnen garanderen. De politie zal er alles aan doen om het oponthoud tot een minimum te beperken en rekent op het begrip en het geduld van de andere weggebruikers. Een goede raad: laat de kolonne met vrachtwagens gewoon passeren, want een kolonne doorbreken is niet alleen strafbaar, het maakt de doortocht ook nog eens langer.”