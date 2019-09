330 zonnepanelen op dak van cultuurhuis de Warande: “Goed voor 9,5% van ons energieverbruik” Jef Van Nooten

16 september 2019

13u06 0 Turnhout In totaal 330 zonnepanelen zijn maandagvoormiddag naar het dak van cultuurhuis de Warande gehesen. Met de panelen wil de provincie besparen op de energiefactuur voor de Warande. “9,5% van de energie die we jaarlijks verbruiken komt voortaan via onze eigen zonnepanelen”, zegt Kathleen Helsen.

De provincie Antwerpen keurde enkele jaren geleden een klimaatplan goed. Daarbij is het niet alleen de bedoeling om energie te besparen, maar ook om zelf energie op te wekken. “Dat is goed voor het milieu én een flinke besparing op de energiefactuur”, aldus het provinciebestuur.

Toneeltoren

Vorig jaar werd beslist om op zes provinciale sites zonnepanelen te installeren. Drie daarvan liggen in de Kempen: aan de Hooibeekhoeve in Geel kwamen intussen zonnepanelen op het dak van de melkveestal, en later volgt nog het administratief gebouw van het Zilvermeer. De grootste site in de Kempen is de Warande in Turnhout. Daar worden de komende dagen maar liefst 330 zonnepanelen geïnstalleerd. Maandagvoormiddag werden ze met een kraan naar boven gebracht. “In totaal 252 panelen komen op het dak van de Kuub, de overige 78 panelen op het dak van de toneeltoren”, vertelt Kathleen Helsen, voorzitter van provinciaal cultuurhuis de Warande. “Aanvankelijk was het de bedoeling om hier 590 zonnepanelen te plaatsen, maar niet alle plaatsen op het dak bleken geschikt. Om die extra panelen op het ronde dak van de Warande te plaatsen zouden laswerken uitgevoerd moeten worden, maar het risico op brandgevaar was te groot.”

Geen 590 zonnepanelen dus, maar 330. Een investering van 122.000 euro. “De 330 zonnepanelen zullen samen 95.000 kilowattuur produceren op jaarbasis (dat komt overeen met het jaarlijkse energieverbruik van 27 gezinnen, red.). Voor de Warande is dat 9,5% van ons totale energieverbruik. Het bespaart ons 13.000 euro op jaarbasis op de energiefactuur. Met de certificaten er bij zal de investering na zes jaar terugverdiend zijn”, aldus nog Kathleen Helsen.

De groene stroom die zal worden opgewekt, wordt volledig verbruikt door de Warande. Er wordt geen elektriciteit op het net geïnjecteerd. “We hebben dat vooraf bekeken. Door de vele schoolvoorstellingen hebben we ook overdag een groot elektriciteitsverbruik, dus alle energie die met deze 330 zonnepanelen wordt opgewekt, kan meteen verbruikt worden. We hebben geen batterijen nodig om een teveel aan energie op te slaan.”