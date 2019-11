320 deelnemers voor wereldkampioenschap Wiezen in Turnhout Jef Van Nooten

23 november 2019

20u51 0 Turnhout Turnhout was zaterdag gaststad voor het Wereldkampioenschap Wiezen. De wedstrijd ging dit jaar in Turnhout door omdat het Nationaal Museum van de Speelkaart zijn vijftigste verjaardag viert.

De IWWA (International World Whist Association) organiseerde het Wereldkampioenschap Wiezen voor de zevende keer. Het toernooi in Turnhout werd een recordeditie. Met 320 inschrijvingen was de wedstrijd helemaal volzet. “Het kaartspel is duidelijk nog steeds populair, bij jong en oud”, zegt Turnhouts schepen van Cultuur Astrid Wittebolle. “Het wereldkampioenschap is de kroon op een prachtig feestjaar voor het museum.”

Alle 320 deelnemers ontvingen een exclusief set speelkaarten gedrukt bij Cartamundi, wereldmarktleider in de productie van speelkaarten en bordspellen. Om het wereldkampioenschap toegankelijk te maken voor iedere kaartliefhebber – ook voor wie de spelregels van Wiezen niet kende – richtten de organisatoren vooraf workshops in om het spel aan te leren of de tactiek te verbeteren. De workshops vooraf vonden plaats in ‘Vijfen & Zessen’, het café van het Speelkaartenmuseum. Door het grote aantal deelnemers ging het wereldkampioenschap zelf door in de Kuub aan de Warande.