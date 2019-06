30 flats ontruimd na brand in ondergrondse garage: “Twee auto’s van zelfde gezin uitgebrand” Jef Van Nooten

14 juni 2019

20u32 28 Turnhout In de Emiel Verreesstraat in Turnhout zijn vrijdagavond een dertigtal appartementen ontruimd. De bewoners moesten hun flats verlaten omdat een felle autobrand woedde in de ondergrondse garage van twee appartementsgebouwen. “Twee auto’s van hetzelfde gezin zijn uitgebrand", zegt burgemeester Paul Van Miert.

Het was bewoner Herman Verstraelen die vrijdagavond de brand opmerkte. “We kwamen terug van de supermarkt. Toen de poort van de ondergrondse garage open ging, zag ik meteen rook tegen het plafond hangen”, vertelt Herman Verstraelen. “Dat was meteen verdacht, maar ik ben toch nog wat verder gereden. Een beetje verder in de garage zag ik dan aan de linkerkant een witte auto in brand staan. De vlammen sloegen al serieus van onder de motorkap. Ik ben meteen achteruit gereden. Gelukkig werkte de elektriciteit nog zodat de poort nog omhoog ging.”

Herman Verstraelen verwittigde meteen de brandweer, maar had moeilijkheden om uit te leggen waar de hulpdiensten naar toe moesten komen. “De appartementsgebouwen bevinden zich in de Emiel Verreesstraat. Maar de ingang van de ondergrondse garage bevindt zich in de Heilig Hartstraat. De brandweer is aanvankelijk naar de Emiel Verreesstraat gereden, maar daar konden ze niet aan de brandhaard”, zegt Verstraelen.

Enorme rooktontwikkeling

De brand veroorzaakte een enorm grote rookontwikkeling. Omdat de brandweer aanvankelijk de grootste moeite had om de vlammen onder controle te krijgen, werd gedacht dat het een elektrische of hybride wagen zou zijn. Dat bleek uiteindelijk niet het geval. “De vlammen zijn overgeslagen naar een auto die er naast stond. Het gaat om een auto van hetzelfde gezin. Zij zijn hun beide wagens kwijt door de brand", zegt burgemeester Paul Van Miert.

De rook verspreidde zich via twee ventilatieschachten en de liftschachten naar de appartementsgebouwen van nummer 35 en 37 in de Emiel Verreesstraat. In totaal zijn er zo’n dertig appartementen in de twee gebouwen.

Ramen en deuren dichthouden

De bewoners werden geëvacueerd om te ontkomen aan de rook. De politie raadde hen aan om op voldoende afstand van de rokende gebouwen te blijven. De meeste bewoners trokken naar het nabije speelplein. Herman Verstraelen kreeg onderdak bij zijn kameraad Dre Wolput die vlakbij woont. “Mijn vrouw wilde nog gaan kijken of het raam van ons balkon toch dicht was, maar mocht niet meer naar binnen van de brandweer", aldus nog Verstraelen. Aan omwonenden werd gevraagd om ramen en deuren gesloten te houden.

Burgemeester Paul Van Miert ging ter plaatse om zich van de situatie te vergewissen. “Rond 20.30 uur was de brand onder controle", vertelde hij vrijdagavond kort na 21 uur. “De brandweer is de gebouwen nu aan het nakijken op rook- en geurhinder. Maar de meeste rook is via de ventilaties naar buiten gegaan. De verwachting is daarom dat de bewoners rond 21.30 uur mogen terugkeren naar hun appartementen. Iedereen zal in zijn eigen bed kunnen slapen.”