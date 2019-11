250 man betoogt voor schaatsbaan, Stad Turnhout buigt niet: “We kunnen geen precedent scheppen” Jef Van Nooten

09 november 2019

15u48 4 Turnhout Zo’n 200 à 250 eden en sympathisanten van de ijssportclubs in Turnhout trokken zaterdagnamiddag in stoet van het Warandeplein naar de Grote Markt. Met de mars wilden ze het stadsbestuur overhalen om toch borg te staan voor de bouw van een nieuwe schaatsbaan. Stad Turnhout laat zich echter niet vermurwen. “In andere sectoren bestaan gelijkaardige vragen. We mogen geen precedent scheppen”, klinkt het.

Over het waarom van de optocht is al veel geschreven. Enkele jaren geleden sloot de schaatsbaan in de Otterstraat. In afwachting van een gloednieuwe ijshal die op de FRAC zou gebouwd worden, openden de vier ijssportclubs tijdelijk een ijspiste in een lege fabriekshal aan de Everdongenlaan.. Probleem: de tijdelijke ijspiste is na een huurgeschil niet meer beschikbaar en de financiering voor de nieuwe ijshal op de FRAC geraakt niet rond. De bank wil de lening voor nieuwbouw alleen goedkeuren als Stad Turnhout borg staat. Volgens het stadsbestuur gaat het om een borg van 6 miljoen euro.

De vier ijssportclubs stootten de voorbije weken en maanden op een ‘njet’ van het stadsbestuur. Om de druk op te voeren werd door sympathisanten van de ijssportclubs een mars georganiseerd. 200 à 250 mensen wandelden mee. “Wij willen ijs”, klonk het een uur lang door de megafoon.

Scholen

“We hebben al verscheidene argumenten van de stad gehoord om geen borg te staan. Maar al die argumenten kunnen we weerleggen”, klinkt het bij de ijssportclubs. “De stad zegt dat ze dit anders voor alle clubs moet doen. Maar het gaat hier over een sportlocatie waar ook veel niet-leden komen zoals scholen en publieke schaatsers, in totaal 50.000 per jaar. Het enige gebouw dat vergelijkbaar is, is een zwembad. En daar pompt de stad wel veel geld in. Terwijl wij helemaal geen geld nodig hebben. De bank verwacht alleen een borgstelling. Turnhout heeft trouwens net een extra investeringsbudget van 25,8 miljoen euro ontvangen. Hier kan toch een klein deeltje van apart gezet worden.”

Ondanks het enthousiasme bij de deelnemers lijkt de optocht een maat voor niets te zijn geweest. Het stadsbestuur is niet van plan op de beslissing terug te komen. “Er is nu veel commotie rond de beslissing dat wij als stad geen borg staan of een verderzettingsverbintenis afsluiten. Maar feitelijk is een dergelijk standpunt niet nieuw”, zegt burgemeester Paul Van Miert. “Ook tijdens de vorige legislaturen, met anders samengestelde schepencolleges, gold het principe dat het stadsbestuur niet borg staat voor private ondernemingen. Ik blijf erbij dat dat een gezond principe is voor een overheid die de verantwoordelijkheid draagt voor het belastinggeld van alle inwoners’, legt burgemeester Van Miert uit. “Zo blijf ik ook verdedigen dat het niet opportuun zou zijn om een precedent te scheppen. De ijssportclubs hebben ongetwijfeld een maatschappelijk belang, maar er zijn vele andere verenigingen voor wie hetzelfde geldt. Zeker in een centrumstad als Turnhout mogen we dat aantal niet onderschatten. Bedenk dat er ook in andere sectoren, neem bijvoorbeeld cultuur of welzijn, gelijkaardige vragen bestaan.”

De stad wil dus geen borg staan of een verderzettingsverbintenis aangaan, maar benadrukt wel dat ze mee zal blijven zoeken naar oplossingen. “En wat we reeds hebben gedaan en wat we hebben aangeboden, blijft allemaal overeind”, zegt schepen Sport Jan Van Otten. “De vergunning voor de bouw ligt er, en de erfpachtovereenkomst voor de gronden op de FRAC blijft van kracht. Als de clubs een oplossing vinden om hun financiële plan sluitend te maken, dan liggen de FRAC-terreinen voor hen klaar en kan de bouw beginnen.”

In de optocht wandelde ook een delegatie van Vlaams Belang in Turnhout mee. De partij pleit er voor dat de stad toch borg zou staan voor de ijspiste. “Turnhout is dat als centrumstad aan zichzelf verplicht", zegt gemeenteraadslid Reccino Van Lommel. “Het gaat ook helemaal niet om een borg van 6 miljoen euro, maar om 3 miljoen euro. Voor de overige 3 miljoen euro is er een waarborgfonds.”