25 jaar Minder Mobielen Centrale: stad viert vrijwilligers Jef Van Nooten

04 juni 2019

12u48 0 Turnhout Het stadsbestuur van Turnhout heeft dinsdag de vrijwilligers van de Minder Mobielen Centrale gevierd. De dienst die vervoer aanbiedt aan mensen met beperkte financiële middelen die minder mobiel zijn, bestaat 25 jaar.

Met 19 zijn ze op dit moment: vrijwilligers die één of meerdere keren per week minder mobiele inwoners van Turnhout naar hun bestemming helpen. Vaak zorgen ze dan niet alleen voor vervoer, maar helpen ze ook bij het winkelen. Momenteel doen 180 inwoners van de stad een beroep op de dienst. “Door vervoer voor deze mensen te voorzien, geven we hen de kans om toch nog buiten te komen”, zegt schepen voor Sociale Zaken Kelly Verheyen (sp.a). “De vrijwilligers brengen hen bijvoorbeeld naar familie, de winkel of een evenement. Meestal zijn de ritten in de buurt, maar soms ook naar het ziekenhuis in Leuven. We vervoeren de leden niet alleen, maar voeren ook een gesprek met hen, bieden een luisterend oor, … Het sociale aspect is zeker zo belangrijk dan het mobiele aspect.”

Dinsdag werden voor één keer de rollen omgedraaid. In plaats dat de vrijwilligers ander mensen vervoeren, werden ze zelf doorheen de stad vervoerd. Met paard en koets. Nadien werden ze nog getrakteerd op een picknick en receptie. “Ik ben nu één jaar vrijwilliger”, vertelt Toon Van den Putte. “Toen ik enkele jaren geleden in Turnhout kwam wonen, merkte ik dat er bij mij in de buurt veel oudere mensen wonen die slecht te been zijn. Op deze manier wil ik hen helpen. Ik kan iedereen aanraden om vrijwilliger te worden. De dankbaarheid die je er van die mensen voor in ruil krijgt, is enorm. Ze zijn telkens blij als ze je zien.”