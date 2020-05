21 tablets voor Turnhoutse rusthuizen Jef Van Nooten

19 mei 2020

13u47 2 Turnhout Het stadsbestuur van Turnhout heeft dinsdagochtend 10 tablets overhandigd aan woonzorgcentrum De Wending. In totaal werden 21 tablets verdeeld onder de Turnhoutse rusthuizen.

Het stadsbestuur kon de tablets overhandigen dankzij de partners van het initiatief ‘Virtual Hugs’. “Het initiatief is ontstaan omdat het voor de bewoners heel erg is om geen sociaal contact meer te hebben. Op deze manier kunnen ze toch wat contact houden met familie”, vertelt schepen Kelly Verheyen.

Kroostrijke families

De tablets zullen goed van pas komen in De Wending. “Sinds de sluiting voor extern bezoek gaat het succes van het ‘beeldbellen’ in stijgende lijn bij onze bewoners”, zegt Katrien Adriaens van Zorggroep Orion. “We beschikken over een eenvoudig, laagdrempelig systeem waarbij tot zes personen vanop zes verschillende locaties met elkaar in contact kunnen treden in een virtuele gespreksruimte. Dit is zeker een plus voor bewoners met kroostrijke families. De voorzichtige versoepeling van de bezoekmomenten laat voorlopig enkel nog maar één-op-één bezoek toe. De tien tablets gaan dus zeker van pas komen tijdens deze beeldbelsessies.”