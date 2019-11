18 maanden celstraf voor inbreker die zichzelf vast reed aan paaltjes in Turnhout Jef Van Nooten

19 november 2019

13u06 0 Turnhout Een 37-jarige man uit Dordrecht is tot een gevangenisstraf van 18 maanden veroordeeld voor een reeks inbraken in bestelwagens. Hij kon opgepakt worden toen hij zichzelf klem reed aan paaltjes in Turnhout.

De man moest zich verantwoorden voor een reeks inbraken op 19 september van dit jaar. Zowel in Lille, Olen (Meikeverstraat) en Kasterlee (Gierlebaan) werden die nacht bestelwagens open gebroken. In totaal werden tientallen boor- en andere machines uit de bestelwagens gestolen.

Onderzoek via het ANPR-cameranetwerk bracht de politie op het spoor van een auto met Nederlandse nummerplaat. Die auto werd de dag nadien opgemerkt in Turnhout. De bestuurder probeerde nog te ontkomen aan de politie, maar in de Kamiel Van Baelenstraat kon de auto niet meer verder rijden door paaltjes op de weg. De politie trof de auto aan op de oprit van een woning in de straat. In de tuin lagen handschoenen en een bivakmuts. In de auto zelf werd inbrekersmateriaal gevonden.

De 37-jarige D.W. is schuldig bevonden aan de belangrijkste tenlasteleggingen. Hij is nu veroordeeld tot 18 maanden gevangenisstraf en 800 euro boete. De Ford Mondeo waarin hij reed, wordt verbeurd verklaard.