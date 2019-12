160 Thomas More-studenten laten hun slaap voor ‘Nacht van ondernemende student’ Jef Van Nooten

06 december 2019

14u15 0 Turnhout Thomas More in Turnhout organiseerde in de nacht van donderdag op vrijdag de ‘Nacht van de ondernemende student’. De studenten brainstormden de hele nacht over de vraag hoe AZ Turnhout ervoor kan zorgen dat patiënten zich thuis voelen in het ziekenhuis.

In totaal 160 studenten namen deel aan de vijfde editie van de ‘Nacht van de ondernemende student’. In kleine groepjes dachten ze na over hoe AZ Turnhout haar slogan waar kan maken. “’U bent gast in ons huis’, met deze ambitie pakt AZ Turnhout uit in zijn communicatie. Maar hoe kan het AZ ervoor zorgen dat patiënten zich thuis voelen in het ziekenhuis? Het was aan de studenten om die vraag te beantwoorden”, klinkt het bij Thomas More. “Nieuw dit jaar was dat op hetzelfde moment in Ethiopië een gelijkaardig event doorging. De Mekelle University werkt al een aantal jaren heel nauw samen met de Kempense campussen van Thomas More. Een vijftigtal Ethiopische studenten werkten er in de nacht van donderdag op vrijdag aan een opdracht van het universitair ziekenhuis van Mekelle.”